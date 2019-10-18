الأسبوع المقبل.. أول قمة أفريقية روسية برئاسة بوتين والسيسي.. 35 زعيما من القارة السمراء يشاركون.. بيسكوف: قارة مهمة للغاية.. محللون: روسيا في حاجة إليها الآن أكثر من احتياجها هي لها

الرئيس الروسي يستضيف 35 رئيسا أفريقيا في قمة سوتشي.. الأربعاء

قمة سوتشي تمكن موسكو من بناء تحالفات جديدة تعزز نفوذها العالمي في مواجهة الغرب

فرصة على طبق من ذهب لـ روسيا لإحياء علاقات تراجعت مع انهيار الاتحاد السوفيتي

منتدى يقود لحزمة هامة من الاتفاقيات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وبلدان القارة السمراء



يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشرات القادة الأفارقة الأسبوع المقبل؛ في حدث يعد الأول من نوعه على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية فيما تسعى موسكو إلى إعادة تأكيد نفوذها في القارة وخارجها.



ومن المتوقع أن يشارك رؤساء حوالي 35 دولة إفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي ورؤساء كبرى التجمعات والمنظمات الإقليمية والفرعية في أول قمة إفريقية روسية في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود يومي الأربعاء والخميس المقبلين.



وبالنسبة لبوتين، تعتبر هذه القمة فرصة لإحياء العلاقات، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وبناء تحالفات جديدة مما يعزز نفوذ موسكو العالمي في مواجهة التحدي مع الغرب، بحسب موقع "آر تي إل توداي".



وقبل انعقاد القمة، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين إن "روسيا موجودة دائما في إفريقيا. فهذه قارة مهمة للغاية"، مشيرا إلى أن "روسيا يمكنها أن تقدم الكثير من حيث التعاون وتبادل المنفعة للدول الأفريقية".



ورغم أن موسكو لم تكن أبدا قوة استعمارية في إفريقيا، إلا أنها كانت تلعب دورا حاسما في القارة في الحقبة السوفيتية، حيث دعمت حركات الاستقلال وقامت بتدريب جيلا من القادة الأفارقة.



وسيكون قادة الدول السوفيتية السابقة مثل أنجولا وإثيوبيا في المنتدى الأول من نوعه.



ومن المقرر أن يترأس الرئيس المصري ورئيس الاتحاد الإفريقي عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي أول قمة بين روسيا وإفريقيا.



وقال يفجيني كوريندياسوف، الخبير بمعهد موسكو للدراسات الإفريقية والسفير السابق في بوركينا فاسو ومالي إن هذا المنتدى يشير إلى أن أفريقيا هي محور تركيز روسيا.



وقد تراجعت علاقات روسيا مع إفريقيا مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وفي السنوات الأخيرة، برزت الصين كقوة أجنبية رئيسية في القارة مما أثار الغيرة في نفوس روسيا.



وفي مسعى لاثبات وجودها في الشرق الأوسط، استثمرت الشركات الروسية في مجال النفط والغاز في مصر ونيجيريا والماس في أنجولا والمعادن في غينيا وجنوب إفريقيا. كما استخدمت موسكو أيضا مزيجا من صادرات الأسلحة والخبرة الأمنية والدعم للحكومات المحلية لتعميق وجودها السياسي والاقتصادي.



وقال أرنود دوبيان، رئيس المرصد الفرنسي الروسي: "بدرجات متفاوتة من النجاح، تحاول موسكو تعبئة علاقاتها في فترة الحرب الباردة وتحويل روابطها الأيديولوجية القديمة إلى أعمال".



وتعد جمهورية إفريقيا الوسطى، التي سيحضر رئيسها فوستان-أرشانج تواديرا القمة، واحدة من أبرز الأمثلة إذ قامت موسكو بتزويدها بالأسلحة وقامت بتدريب الجنود في المستعمرة الفرنسية السابقة.



وقد أبرمت موسكو سلسلة من الاتفاقيات العسكرية مع دول أفريقية أخرى، وأفادت الأنباء أن الآلاف من المتعاقدين الأمنيين الروس من القطاع الخاص - والعديد منهم ممن لديهم خبرة في القتال في شرق أوكرانيا وسوريا - يعملون في القارة.



ومع ذلك، يقول المحللون إنه من السابق لأوانه التحدث عن وجود روسي كبير في جميع أنحاء القارة. وقال المحلل الجيوسياسي الفرنسي أرنود كاليكا: "هناك فرق حقيقي بين الرواية التي تم الترويج لها ببراعة والواقع".



وفي ورقة بحثية للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، قال كاليكا إن عودة روسيا إلى إفريقيا كانت أقل مما تريده موسكو؛ مؤكدة أن "روسيا تحتاج إلى إفريقيا الآن أكثر مما تحتاج إفريقيا إلى روسيا".



وفي سياق المتصل، ستركز القمة المنتظرة على آفاق علاقات روسيا مع الدول الإفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي.



كما ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، ومن المتوقع أن يتبنى الاجتماع إعلانا سياسيا حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الإفريقي، بحسب موقع قناة "روسيا اليوم".



وسيفتتح رئيسا روسيا ومصر في الـ23 من أكتوبر منتدى اقتصاديا، يجري تنظيمه في إطار فعاليات رفيعة المستوى بمشاركة المسؤولين الروس والأفارقة وممثلي كبريات الشركات.



ومن المتوقع أن يسفر هذا المنتدى عن التوقيع على حزمة هامة من الاتفاقيات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وبلدان القارة السمراء.