تحمل علم توجو.. حريق على سفينة بميناء دمياط

نشب حريق محدود على متن سفينة بميناء دمياط تحمل علم توجو، وتحركت الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.





صرح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه بتاريخ اليوم الخميس الموافق 17/10/2019 وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا واثناء تواجد السفينة حبيبة M والتي تحمل علم توجو والمتراكية على رصيف رقم 9 حدث حريق محدود في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة.





وأكد المركو الإعلامي لميناء دمياط أنه جاري حاليا التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.



