Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تحمل علم توجو.. حريق على سفينة بميناء دمياط

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:12 م
حريق سفينة
حريق سفينة
Advertisements
أحمد أبوشوشة
نشب حريق محدود على متن سفينة بميناء دمياط تحمل علم توجو، وتحركت  الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.

صرح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه بتاريخ اليوم الخميس الموافق 17/10/2019 وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا واثناء تواجد السفينة حبيبة M والتي تحمل علم توجو والمتراكية على رصيف رقم 9 حدث حريق محدود في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة.

وأكد المركو الإعلامي لميناء دمياط أنه جاري حاليا التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.

جدير بالذكر أن السفينة كانت قد وصلت الى الميناء فجر اليوم فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شحن 6 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 3 آلاف و500 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

إصابة 9 بحارة في حريق بسفينة شحن نجم عن انفجار بميناء أولسان الكوري الجنوبي

ارتفاع عدد مصابي انفجار بميناء أولسان الكوري الجنوبي إلى 18 شخصا

ترشيحاتنا

أعشق مصر.. رئيسة الطائفة اليهودية تبكي أثناء تكريمها فى سانت كاترين

شاهد| تحرك أول قطار في موقع عطل المترو بالخط الأول

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقتحم استوديو الزمالك اليوم.. شوبير يعلن موعد مباراة القمة.. لاسارتي يعاتب الأهلي

عقب إهانة فريق الزمالك.. خالد الغندور يدافع عن مجلة النادي الأهلي

تدعو إلى تقنين الدعارة.. قصة موديل إباحية تعلن الترشح لـ الرئاسة فى كرواتيا

ظهور نادر فى عيد ميلاده.. سليمان عيد يكشف عن عائلته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنات رانيا يوسف ومكة محمد صلاح الأبرز.. 30 صورة لـ أبناء المشاهير يثيرون الجدل

لافتات تأييد الرئيس السيسي في احتفالات مولد السيد البدوي

حميد الشاعري يشعل زفاف دينا خاطر وطاهر عبد الوهاب.. صور