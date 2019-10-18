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رياضة

بعد تأجيل القمة.. الجماهير عن لقاء الزمالك والمقاولون: المبارة صعبة.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:25 م
صدى البلد
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محمد هاني - إيهاب أشرف
سادت حالة من عدم الرضاء بين جماهير الكرة المصرية بعد تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي كان مقرر له أن يقام في نفس توقيت لقاء الزمالك والمقاولين وتساءل الجميع لما يتم تأجيل اللقاء والحالة الأمنية مستقرة.

صدى البلد استطلعت آراء الجماهير حول توقاعتهم للقاء الزمالك والمقاولين إضافة إلى رأيهم في تاجيل لقاء القمة.

قال محمد يسري إن الزمالك سيفوز علي المقاولين بهدفين مقابل هدف بتوقيع مصطفى محمد واصفًا اياة ب" مهاجم مصر الأول " بينما اختلف حول تاجيل لقاء القمة قائلًا ان اللقاء كان يجب ان يقام في ذالك اليوم خصوصًا انه لا يوجد داعي للتاجيل.

بينما قال حسام علي انن النتيجة لا يمكن توقعها خصوصًا أن المقاولين ليس بالفريق السهل الذي سيفرط في الفوز , فالزمالك أمامه الفرصة للفوز و لكن خصمة " رخم بلغة الكورة " وال لقاء سيكون ممتع , مضيفًا أنه بالنسبة لللقاء القمة لم يكن هناك داعي لتاجيله.

و اضاف مهاب جمال ان الزمالك سيتعادل مع المقاولون و ان اللقاء سيكون ممتع من الفريقين و أن التعادل سيكون ايجابي بين الفريقين , موضحًا انه لا يوافق اطلاقًا علي قرار التأجيل , قائلا: "كنا نستبشر خير في هذا المجلس الموقت بعدما قال رئيس الاتحاد عمرو الجنايني انة لا يوجد تأجيلات في هذا الموسم وأن كل شيء محسوب بالساعة والثانية".

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