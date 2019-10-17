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أخبار البلد

السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة.. صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:48 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي.

وعرض خلال الحفل فيلما تسجيليا عن تاريخ كلية الطب العسكرى ، كما عرض فيلما تسجيليا عن مسيرة عطاء وتاريخ "المشير محمد الجمسى".

كما شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا لمداهمة جنود القوات المسلحة مع العناصر الإرهابية، وكيفية تعامل أطباء القوات المسلحة مع الإصابات.

واستعرض خريجو طب القوات المسلحة، خلال الفيلم، كيفية التعامل مع الإصابات في التعامل مع حالة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره حفل تخرجهم.

واهدى طلبة كلية طب القوات المسلحة القدامي درع الكلية إلى الرئيس السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، تقديرا لدوره الكبير في خدمة الوطن، كما التقط الرئيس السيسى صورا تذكارية مع خريجى أول دفعة لكلية الطب العسكرى، التابعة للقوات المسلحة، دفعة المشير محمد الجمسي.

السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة.. صور
السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة.. صور
السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة.. صور
السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة.. صور
السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة.. صور
السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة.. صور
السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة.. صور
السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة.. صور
السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة.. صور
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