بسبب مرض نادر.. أطول رجل في أمريكا مهدد بالموت.. شاهد

تصدرت صور وأخبار أطول رجل في الولايات المتحدة الأمريكية وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي، الذي يصل طوله إلى 7 أقدام و8 بوصة، إلا أن قدره حين منحه هذه الميزة، منحه معها مرض يهدد حياته ويتسبب في حيرة الأطباء.





إيغور فوفكوفينسكي البالغ من العمر 37 عاما، يعاني من مشكلة في القلب، لكنه فاقد الأمل في إمكانية علاجه، نظرًا لطوله وحجم جسمه الذي يسبب مشكلة للأطباء، فهو بحاجة إلى جراحة بالقلب لإصلاح حالة الصمام التي ولد بها إيغور لكنه غير متأكد من أنه قد ينجو من هذه العملية بسبب طوله.





بلهجة يائسة نشر أطول رجل في أمريكا مقطع فيديو وهو يبكي ويشرح حالته الصحية، قائلًا :" لا أفكر كم سأقضي وقتًا في المستشفى، وما سيحدث لبقية حياتي ، ولا أعرف ما إذا كان من الممكن إجراء مثل هذه العملية لشخص في حجم جسمي".



