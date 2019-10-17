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اقتصاد

وزيرة التخطيط تصطحب خبراء من مؤتمر «مصر تستطيع» بمنطقة الروبيكي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:46 م
صدى البلد
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آية الجارحي
تنظم اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري زيارة لعدد من خبراء المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" لمنطقة الروبيكي للجلود بمدينة بدر، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، للتعرف على أهمية المنطقة وحجم الانجاز فيها، وذلك في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر في مختلف المجالات، وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصري.

وأكدت د هالة السعيد، أن المؤتمر في دورته الخامسة، التي تهتم بالاستثمار والتنمية، يأتي في ظل الاهتمام الشديد الذي يوليه رئيس الجمهورية للاستثمار وللتنمية بجميع أنواعها ومجالاتها والتخطيط للمستقبل، بشكل يمكننا من الاستفادة من تجارب الآخرين سواء على مستوى الدول، أوعلى مستوى الأشخاص مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج، لافتةً إلى حرص الوزارة على تنظيم زيارة للخبراء إلى منطقة الروبيكي للجلود كأحد المشروعات القومية التي تجري على أرض مصر، كما أنها فرصة للمستثمرين في الخارج للتعرف على المجهود الذي يتم وكذلك الفرص الاستثمارية بالمنطقة، فضلًا عن التطور الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

ويعتبر مشروع الروبيكى مدينة صناعية مكتملة بتكنولوجيا إيطالية، وتشمل مشروعات تتعلق بصناعة الجلود بكافة مراحلها ويعمل حاليًا بالمنطقة 190 مصنعًا بشكل كامل.
وتأتي زيارة مشروع الروبيكي للجلود على هامش مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحت رعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أول أمس المشاركين في المؤتمر من المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء، وأكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

وتعقد مؤتمرات مصر تستطيع في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.

وشارك في المؤتمر هذا العام 9 وزارات هي : الإنتاج الحربى، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعى، الصحة، الزراعة، التجارة والصناعة، السياحة ، الاتصالات، الإسكان.
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