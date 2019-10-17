عار وفضيحة.. مرشحا الرئاسة الإيطالية ينددان بـ صمت أوروبا تجاه ذبح تركيا أكراد سوريا

ندد المرشحان الرئاسيان للانتخابات الإيطالية، خلال مناظرة سياسية، بصمت أوروبا تجاه ما تقوم به تركيا ضد الأكراد في سوريا؛ مؤكدين أنه من العار ترك تركيا تذبح الأكراد لمجرد أنهم طالبوا بحريتهم.



وقال ماثيو سالفيني، مسؤول حزب المعارضة ونائب رئيس الوزراء، إن "أوروبا لم تحرك ساكنًا ضد تركيا التي تذبح الأكراد".



وأضاف سالفيني: "ليست هذه أوروبا التي أعرفها".



أما ماتيو رينزي، أمين عام الحزب الديمقراطي الإيطالي، فقال: "ما يجب أخذه بالاعتبار أنه من العار أن أوروبا صامتة لما يحدث للأكراد"، واصفا ما يحدث بـ "الفضيحة الكبيرة".



وأشار رينزي، خلال المناظرة السياسية إلى أن ما تقوم به تركيا "مشكلة عالمية كبيرة ويجب وقفها فورا".



وأضاف أن "رئيس أكبر دولة في العالم ترك الأتراك يذبحون الأكراد لمجرد أنهم يطالبون بحريتهم، وهذا لا يمكن تخيله.. إنه عار على العالم أن يسكت على تركيا".



وفي الـ9 من أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق عملية عسكرية في سوريا بحجة توفير منطقة آمنة خالية من الإرهابيين للاجئين.