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رياضة

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل القمة.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:45 م
صدى البلد
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نور عادل
شن أيمن يونس، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، هجوما ناريا على اتحاد الكرة المصري، وذلك بسبب قرار تأجيل مباراة القمة 119 بين النادي الأهلي والزمالك.

وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية إن قرار تأجيل القمة بين النادي الأهلي هو قرار ظالم لمصر.

وأضاف أيمن يونس: "نحن الآن نعيش في وضع متميز للغاية وفترة امن وامان وتواجد أمني قوي، لذلك قرار تأجيل مباراة القمة غير مقبول".

واستطرد أيمن يونس: "المباراة بدون جمهور وفي استاد برج العرب، لماذا تم التأجيل، ما أبعاد هذا القرار".

وأكمل أيمن يونس:" أي ناد بعد تلك الأزمة لو قال: لا اريد خوض تلك المباراة؛ سيكون له الحق، لأن الباب فتح لمثل تلك الأمور".

واختتم أيمن يونس: " الأندية مشكورة على انها وافقت على استكمال الجولة الرابعة، لأن مثل تلك المواقف كان من الممكن ان يحدث فيها أزمات كبرى".
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