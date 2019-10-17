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رياضة

#بيان_الأهلي يشعل تويتر.. ومغردون: خلينا نشوف

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:50 م
صدى البلد
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منار نور
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ولكنه أبدى تعجبه من موقف إتحاد الكرة.

ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

ودشن عدد من رواد مواقعه التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #بيان_الاهلي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ن وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .

وقال مغرد: "بيان الأهلي قوي، لكن البيانات القوية لازم يتبعها تمسك بالقرار للآخر، يعني الموسم اللي فات كان في بيان مماثل ومحصلش حاجة، التأجيل بدون مبرر واضح أو قوي بيتبعه عشوائية".

وتوالت تغريدات الدعم: "أدعم بيان الأهلي معاك يا بيبو - بيان الأهلي حلو وكل حاجة بس أنا مش متفائل أن اللي فيه يتم نهائي.. فخلينا نشوف - بيان الأهلي حكيم و ممتاز و رائع جدا الله عليكم - بيان الأهلي الأخير وضع مجلس الإدارة في موقف صعب ولا يحسد عليه ، إما تنفيذ ما جاء في البيان بلعب مباراة الزمالك أولا أو الاستقالة وكلاهما مر . لنرى".

وتابع المغردون: "بعد بيان الأهلي بعدم لعب اي مبارايات قبل مواجهة الزمالك... دوله جوه دوله فعلًا - بقدر حبك للاهلي ادعم البيان ده #ادعم_بيان_الاهلي - #بيان_الاهلي أحلى حاجة فيك بتحرق دمهم بهدوء و بأدب".
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