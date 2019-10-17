أول تعليق من الاتحاد الإسباني على أزمة مباراة برشلونة وريال مدريد

علق لويس روبيايس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على أزمة مباراة برشلونة وريال مدريد، المقر على لها يوم 26 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.



وقال لويس وربياليس في تصريحات صحفية عقب حضوه مؤتمر صحفيا في ريال مدريد لمكافحة مرض سرطان الثدي:" لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مباراة الكلاسيكو، هذا الأمر متروك للجنة المسابقات".



وتحوم الشكوك حول إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد في موعدها، بسب المظاهرات التي تشهدها مدينة برشلونة، بعدما صدر قرارًا بالقبض على القادة في إقليم كتالونيا، بسبب دعوات الانفصال عن إسبانيا.



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.





