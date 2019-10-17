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مرأة

صادم .. هذا ما تخبرنا به أمراض الفم البسيطة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:04 م
صدى البلد
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قسم المرأة
ما لا يعرفه الكثير من الناس أنه هناك أمراض يترتب عليها أمراض أخرى، أو تكون بداية لمرض آخر، فهي بمثابة لمبة إنذار لمرض أخر قد يكون خطير، حسب ما نشر موقع "bold sky" أبرز ما يخبرنا بهذا هو إصابات الفم.

فالفم هو إنذار فعال عن ما قد يصيب الجسم من بعض الأمراض التي تصيبنا، لأنه يظهر أعراضها على الفم على هيئة أمراض أخرى.

- التهاب الشفتين :
وهو ناتج عن تسوس الأسنان، وزيادة نسبة البكتريا والكائنات الدقيقة قي محيط الفم، وهو ما ينجم عنه الإصابة بأمراض القلب أو تراكم السموم فى الكبد.

- قرح الفم :
وهو ينتج عند وجود مرض الحمى أو البرد، وهو ما ينتج عنه الإصابة بالقلق والتوتر وعدم القدرة على النوم.

- اسمرار اللسان:
وهو ما يعنى أن الفم لا ينتج ما يكفي من اللعاب، ونقص الفيتامينات وفرط الحساسية، ويمكن أن يظهر الاسمرار على اللثة أيضًا.
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