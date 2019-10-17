شاهد .. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المجموعة المالية هيرميس القابضة، الشرقية للدخان، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 717.854 مليار جنيه.



في البداية تقول نجلاء فراج خبير أسواق المال بالبورصة المصرية بلغ حجم التداول على الأسهم 393.8 مليون ورقة مالية بقيمة 869.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.4 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.63%، والعرب على 9.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.83%.



وأضافت فراج أن مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 54.6 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.9 مليون جنيه، 79.6 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالى.



وأوضح تامر حسين خبير أسواق المال بالبورصة المصرية أن تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 17119 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5258 نقطة.



وأشار حسين إلي أن ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليغلق عند عند مستوى 480 نقطة , وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 56 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.