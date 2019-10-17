أهالي كراديس بـ ديرب نجم يناشدون مدير أمن الشرقية بتنفيذ قرار وزير الأوقاف.. مستندات

أرسل أهالي قرية كراديس مركز ديرب نجم رسالة إلى موقع "صدى البلد" يناشدون فيها اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، بتنفيذ القرار الصادر من وزير الأوقاف رقم 27 لسنة 2017 وكان وزير الأوقاف قد أصدر القرار الوزاري سالف الذكر بإزالة كافة التعديات الواقعة من كل من محمد حامد إبراهيم، وإبراهيم حامد على، على الشقتين الموجودتين أعلى مسطح صحن مسجد عوكل سابقا "نور الإسلام حاليا بناحية كراديس مركز ديرب نجم بمديرية أوقاف الشرقية والمتمثلة فى استغلال الشقتين المذكورتين سكنًا خاصًا لهما ودون الحصول على موافقة المديرية، على أن يرجع على المعتدين بكافة مصروفات الإزالة وعودة الحال إلى ما كان عليه، وعلى جميع الجهات المختصة اتخاذ اللازم نحو إزالة التعدى وإعادة الحال إلى ما كان عليه.





وقامت مديرية أوقاف الشرقية إدارة الشئون القانونية بمخاطبة مأمور مركز ديرب نجم بخصوص تنفيذ القرار 27 لسنة 2017 فى 19 / 2/ 2017 وكذلك قامت مديرية أوقاف الشرقية إدارة الشئون القانونية بمخاطبة مأمور مركز ديرب نجم بخصوص تنفيذ القرار 27 لسنة 2017 مرة ثانية فى 5 / 4 / 2017 ، وتمت مخاطبة مأمور مركز شرطة ديرب نجم من قبل مديرية أوقاف الشرقية إدارة الشئون القانونية فى 16 / 7 / 2017 بخصوص تنفيذ القرار سالف الذكر ، ولم يتم التنفيذ حتى الآن، وآخر مرة قمنا بالسؤال فكان الرد تم إرسال القرار سالف الذكر لقسم تنفيذ القرارات والأحكام بمديرية أمن الشرقية وكل ما نسأل يكون الرد أرسل القرار لمركز شرطة ديرب نجم لتحديث الدراسة الأمنية متى ينفذ هذا القرار .





وقال الدكتور عبد الله أبو النجا، أستاذ متفرغ بجامعة الزقازيق، ورئيس مجلس إدارة مسجد عوكل سابقا ونور الاسلام حاليا وهو الحاصل على الحكم بضم المسجد لوزارة الأوقاف مسجدا: إن مديرية أوقاف الشرقية قامت بمخاطبة مركز شرطة ديرب نجم ثلاث مرات لتنفيذ القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2017 دون استجابة.





وأوضح "أبوالنجا" أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها رقم 6284 لسنة 11 ق، بضم المسجد مسجدا لمديرية أوقاف الشرقية ، وعليه صدر القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2015، من وزير الأوقاف بضم المسجد مسجدا لمديرية أوقاف الشرقية وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 3457 لسنة 57 قضائية عليا والمقام من الطاعن و الصادر ضده القرار محمد حامد ابراهيم وبجلسة 20 / 6 / 2016 حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة ، وعليه أصدر وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2017، بإزالة كافة التعديات الواقعة من كل من محمد حامد ، وإبراهيم حامد على ، على الشقتين الموجودتين أعلى مسطح صحن مسجد عوكل سابقا ونور الاسلام حاليا بناحية كراديس مركز ديرب نجم بمديرية أوقاف الشرقية والمتمثلة فى استغلال الشقتين المذكورتين سكنا خاصا لهما ودون الحصول على موافقة المديرية ، على أن يرجع على المعتديان بكافة مصروفات الإزالة وعودة الحال إلى ما كان عليه وعلى جميع الجهات المختصة اتخاذ اللازم نحو إزالة التعدى وإعادة الحال إلى ما كان عليه .



