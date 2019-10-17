جريت في الشارع ودمها بيسيل .. اعترافات مثيرة لـ قاتل زوجة أخيه بـ سوهاج

مثل عامل اليوم، أمام النيابة العامة بمركز طما بسوهاج، كيفية ارتكابه لجريمة قتل زوجة شقيقه بحضور رجال الشرطة، وأمرت النيابة، بحبسه ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.



وقال المتهم "كمال.م" 40 عاما، عامل، أثناء تمثيل جريمته، إنه نفذ جريمته في غياب شقيقه، وأنه انتظر حتى خروجه للعمل وتوجه إلى غرفة نومه وقام بطعن زوجته المجني عليها "س.ف" 42 عاما، ربة منزل، وقاومته المجني عليها وخرجت مهرولة للشارع فاجهز عليها بعد أن سدد لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم.



وأكد المتهم في المعاينة أنه ارتكب الجريمة بعد أن تيقن من أن زوجة شقيقه علي علاقة غير شرعية مع احد الأشخاص، انها كانت تلتقي به في غياب زوجها عن المنزل، وانه قرر تنفيذ الجريمة ظنا منه انه لن ينكشف أمره.



واشار المتهم في أقواله أنه انتظر أمام منزل شقيقه حتي خرج للعمل وكان قد اعد سلاحا أبيض "سكين" لقتل زوجة شقيقه، وتمكن من دخول منزل شقيقه وتوجه الي غرفة النوم، وواجه زوجة شقيقه بشكوكه الا انها لم تنف تهمة الخيانة عنها، فسدد لها طعنه قامت علي اثرها بالهرب الي خارج المنزل وتمكن من اللحاق بها وقتلها خارج المنزل.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام عامل بقتل زوجة شقيقه أمام منزلها عقب التعدي عليها باستخدام سلاح أبيض، انتقلت الاجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والمناظرة، أن الجثة لسيدة وبها ٧ طعنات في الرقبة والصدر والظهر.



وتم القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بجريمته موضحا أن المجني عليها كانت تستغل سفر زوجها للعمل في القاهرة وتقيم علاقه محرمة مع شخص من القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بقرارها المتقدم.

