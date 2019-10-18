تعرف على برنامج احتفالات تعامد الشمس فى أبوسمبل .. تفاصيل

إستعدادات متواصلة وجهود مستمرة تنفذها محافظة أسوان بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للإحتفال بفعاليات مهرجان تعامد الشمس على معبدى أبو سمبل والذى يوافق يومى 21 و 22 أكتوبر الجارى .



ورصدت " صدى البلد " ترأس اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان للإجتماع الموسع للتنسيق بين كافة الجهات للإستعداد الجيد لإستقبال هذ الحدث العالمى الفريد وإنجاح فعالياته المتنوعة على الوجه الأكمل حيث حضر الإجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة واللواء خالد محمد يوسف مساعد مدير الأمن ، بجانب مديرى الثقافة والصحة والإسعاف والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والكهرباء والأثار والصوت والضوء والمرور والحماية المدنية وشرطة السياحة ، بالإضافة إلى رؤساء مدن أسوان وأبو سمبل .



وقام كل مسئولى كل جهة بعرض المهام التى ستقوم بتنفيذها خلال فعاليات الإحتفال سواء ما يتعلق بموقف الفرق المشاركة أو رفع درجة الإستعداد وحالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء للتعامل السريع والفورى مع أى أحداث طارئة ، وكذا قيام المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بالمدن والمراكز ، علاوة على قيام الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الفعاليات وخروجها بالشكل الراقى المطلوب .



فيما شدد اللواء أحمد إبراهيم على ضرورة التعاون بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتحديد المهام والتكليفات الواجب تنفيذها من كل جهة ولاسيما أن إحتفالات هذا العام ستشهد مشاركة 8 فرق فنون شعبية بإجمالى 300 فنان وفنانة وهى أسوان وتوشكى وبور سيعد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد والتى أطلقت عروضها فى الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر على مسارح وقصور وبيوت الثقافة بمدن السباعية والرديسية وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو ، بجانب مركز ومدينة أسوان .



وأشار المحافظ إلى أن فرق الفنون الشعبية ستتوجه إلى مدينة أبو سمبل السياحية فى 21 أكتوبر لتقديم عروضها فى ليلة تعامد الشمس بصحن معبدى أبو سمبل عقب عرض الصوت والضوء ثم تنتقل لتقدم عروضها بمسرح السوق بوسط المدينة والذى سيسبقه إفتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز والتى ستستمر فى الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر حيث يشمل المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس ، فيما تختتم عروضها الفنية أثناء مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بساحة المعبد وسط الألاف من السائحين والزائرين المصريين .



كما أشاد محافظ أسوان بالتعاون المثمر والبناء من الهيئة العامة بقصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة ورعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، بجانب الدعم الكبير لهذه الحدث العالمى من وزارة الأثار بقيادة الدكتور خالد العنانى .

