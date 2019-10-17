موجز السوشيال ميديا .. رانيا يوسف تشعل انستجرام.. رسالة نارية من اليسا لـ النظام اللبناني

فى إطار الخدمات التى يقدمها موقع صدى البلد الإخباري نقدم لكم أبرز عناوين السوشيال ميديا.
#بيان_الأهلي يشعل تويتر.. ومغردون: خلينا نشوف
رانيا يوسف تشعل انستجرام.. ومتابع: عايز أتجوزك
#اردوغان_لاتكن_احمق يشعل تويتر ,, ومغردون : حماقة كبرى ارتكبها بتدخله فى بسوريا
#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين يشعل تويتر.. ومغردون: حقه لازم يرجع
ويلكم من غضب الناس.. رسالة نارية من اليسا لـ النظام اللبنانى
شيرين عبد الوهاب تنفذ وعدها بغلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى
نجيب ساويرس: لا عجب من إدانة الكونجرس قرار الانسحاب من شمال سوريا
#بيان_الأهلي يشعل تويتر.. ومغردون: خلينا نشوف
رانيا يوسف تشعل انستجرام.. ومتابع: عايز أتجوزك
#اردوغان_لاتكن_احمق يشعل تويتر ,, ومغردون : حماقة كبرى ارتكبها بتدخله فى بسوريا
#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين يشعل تويتر.. ومغردون: حقه لازم يرجع
ويلكم من غضب الناس.. رسالة نارية من اليسا لـ النظام اللبنانى
شيرين عبد الوهاب تنفذ وعدها بغلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى
نجيب ساويرس: لا عجب من إدانة الكونجرس قرار الانسحاب من شمال سوريا