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منوعات

ما ينوب المخلص.. شاب يفقد عينه بعد دخوله مشاجرة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:28 م
صدى البلد
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كريم جمال
لم يكن يدرى هذا الشاب أن حظه السيئ سيتسبب فى فقدان عينه، عندما قرر التدخل لفض شجار بين عدد من العمال حيث تلقى ضربة قاسية من مضرب كريكيت أضاعت عينه وسببت له ارتجاج بالمخ.

تعود التفاصيل عندما شاهد الشاب النيجيري البالغ من العمر 22 شجار بين 20 عاملًا آسيويًا في المنطقة الصناعية بالشارقة، فحاول الفض إلأ أن أصيب وسقط مغشيًا عليه.

وعلى الفور تم نقل الشاب إلى مستشفى القاسمى بالمنطقة الصناعية بالشارفة في الإمارات العربية المتحدة، بعدما شخص الأطباء بانه يعانى من نزيف حاد، بالإضافة إلى كسر في الجمجمة.

كان الشاب النيجيرى فى طريقه إلى مسكن العمال لزيارة صديقه، وعند رؤيته للمشاجرة حاول التدخل لإنهاء الموقف فتعرض للضرب من قبلهم، كما أصيبوا أيضًا وتم نقلهم للعلاج في مستشفى الكويت.

ولحسن حظ الشاب استطاع الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه فقد عينه وأصيب بإرتجاج فى المخ.
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