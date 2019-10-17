Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تصلب وألم في الأربطة.. 3 علامات على الإصابة بمرض خطير

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
تعد مشاكل العمود الفقري من أكبر الكوارث الصحية التي يجب الانتباه لها، فأكثر ما يصيب العمود الفقري هو الالتهاب مما يسبب مشاكل كثيرة في الحركة.

كما يمكن أن يسبب التهاب العمود الفقري فى دمج الفقرات ويجعل من الصعب تحريكها بشكل سلس، بالإضافة إلى الشعور بالتصلب الدائم، حيث يصاب حوالي نصف الأشخاص الذين يعانون من مرض هشاشة العظام من الإصابة بالتهاب العمود الفقري، لذلك نشر موقع "web md " علامات الاصابة بالتهابات العمود الفقري.

- ألم وتصلب :
قد يكون لديك ألم ثابت وصلابة في أسفل الظهر والأرداف والفخذين تستمر لأكثر من 3 أشهر، وغالبًا ما يبدأ التهاب العمود الفقري حول المفاصل، حيث سيمتد إلى عظم الحوض في منطقة أسفل الظهر، قد يزداد الألم في الليل ويتحسن عندما تستيقظ، قد تشعر أيضًا بألم في مفاصل أخرى مثل الركبتين والكتفين والفك.


- الانصهار العظمي :
يمكن أن يؤدي التهاب العمود الفقري إلى نمو مفرط للعظام، مما قد يؤدي إلى انضمام غير طبيعي للعظام والذي يسمى "الانصهار العظمي"، قد يؤثر التهاب العمود الفقري على عظام الرقبة أو الظهر أو الوركين، مما يؤثر على قدرتك على القيام بالمهام اليومية، ويمكن أن يصل التهاب العمود الفقري إلى ألم في الصدر عند التنفس العميق.


- ألم في الأربطة والأوتار :
قد يؤثر التهاب العمود الفقري أيضًا على بعض الأربطة والأوتار المرتبطة بالعظام، قد يسبب التهاب الأوتار، مما يصيبك بالألمً والتصلب في المنطقة خلف الكعب أو أسفله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج عرق النسا بالأدوية الطبية.. والعمليات الجراحية الحل الأخير

علاج عرق النسا في 4 خطوات.. تعرف عليها

عرق النسا يؤثر على العلاقة الحميمية عند الرجال.. أعراض ونصائح

عرق النسا .. من الألف للياء أعراضه وعلاجه

ترشيحاتنا

الأولى مفاجأة.. أجمل 10 نساء فى 2019.. صور

جريت في الشارع ودمها بيسيل .. اعترافات مثيرة لـ قاتل زوجة أخيه بـ سوهاج

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد

بعد واقعة فاطمة.. ماكرون يدافع عن الحجاب ويطالب الفرنسيين بهذا الأمر

#بيان_الأهلي يشعل تويتر.. ومغردون: خلينا نشوف

هل قسم "عليا الطلاق بالثلاثة" يعتبر 3 طلقات ؟ الإفتاء ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد

الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور