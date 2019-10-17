تصلب وألم في الأربطة.. 3 علامات على الإصابة بمرض خطير

تعد مشاكل العمود الفقري من أكبر الكوارث الصحية التي يجب الانتباه لها، فأكثر ما يصيب العمود الفقري هو الالتهاب مما يسبب مشاكل كثيرة في الحركة.



كما يمكن أن يسبب التهاب العمود الفقري فى دمج الفقرات ويجعل من الصعب تحريكها بشكل سلس، بالإضافة إلى الشعور بالتصلب الدائم، حيث يصاب حوالي نصف الأشخاص الذين يعانون من مرض هشاشة العظام من الإصابة بالتهاب العمود الفقري، لذلك نشر موقع "web md " علامات الاصابة بالتهابات العمود الفقري.



- ألم وتصلب :

قد يكون لديك ألم ثابت وصلابة في أسفل الظهر والأرداف والفخذين تستمر لأكثر من 3 أشهر، وغالبًا ما يبدأ التهاب العمود الفقري حول المفاصل، حيث سيمتد إلى عظم الحوض في منطقة أسفل الظهر، قد يزداد الألم في الليل ويتحسن عندما تستيقظ، قد تشعر أيضًا بألم في مفاصل أخرى مثل الركبتين والكتفين والفك.





- الانصهار العظمي :

يمكن أن يؤدي التهاب العمود الفقري إلى نمو مفرط للعظام، مما قد يؤدي إلى انضمام غير طبيعي للعظام والذي يسمى "الانصهار العظمي"، قد يؤثر التهاب العمود الفقري على عظام الرقبة أو الظهر أو الوركين، مما يؤثر على قدرتك على القيام بالمهام اليومية، ويمكن أن يصل التهاب العمود الفقري إلى ألم في الصدر عند التنفس العميق.





- ألم في الأربطة والأوتار :

قد يؤثر التهاب العمود الفقري أيضًا على بعض الأربطة والأوتار المرتبطة بالعظام، قد يسبب التهاب الأوتار، مما يصيبك بالألمً والتصلب في المنطقة خلف الكعب أو أسفله.

