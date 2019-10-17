اهم الاخبار| 15 رسالة من السيسي.. تطورات جديدة للعملية العسكرية في سوريا.. حريق سفينة بميناء دمياط

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس الموافق 17 -10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
المجاملة فساد.. 15 رسالة من الرئيس السيسي لطلبة طب القوات المسلحة.. فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستلجأ خلال الفترة القادمة لتكون هناك اختبارات علمية بالجامعات في مصر، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب سيجعل كل طالب يحصل على حقه، والطالب الذي يحصل على امتياز يصبح امتيازا بكل المعايير العلمية.
بنس يجتمع مع أردوغان لحثه على إنهاء العملية العسكرية بسوريا
قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان اجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الخميس لبحث العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.
عاجل.. ميركل: العملية العسكرية التركية ستؤدي إلى مأساة إنسانية وتغييرات بالمنطقة
أفادت فضائية اكسترات نيوز نبأ عاجل منذ قليل وهي أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد أعلنت أن ألمانيا لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا وطالبت النظام التركي بوقف العدوان على سوريا.
تحمل علم توجو.. حريق على سفينة بميناء دمياط
نشب حريق محدود على متن سفينة بميناء دمياط تحمل علم توجو، وتحركت الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.
بالمستندات.. نقيب الفلاحين يكذب وزارة الزراعة حول أسعار التقاوى العام الماضى
رد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين علي متحدث الزراعة الذي قال إن أسعار التقاوى لم تزد عن العام الماضي، حيثُ نفى تصريحات النقيب عن الزيادة فى الأسعار هذا العام عن العام الماضي وجاءت قائمة سعر البيع تقاوي الوزارة كما نشرتها كالتالي:
بعد كسر قدم ابنها.. ريهام سعيد توجه رسالة لجمهورها
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها قدم ابنها طارق، بعد ما كسرت ووضعت في الجبس الطبي، لتعلق على إصابة نجلها قائلة «أرجو الدعاء لابنى" .
نائب رئيس بوينج الأمريكية لـ رئيس الوزراء: السوق المصري واعدة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات، وسفير مصر فى واشنطن.
لتوظيفها في الملابس.. حبس مستريحة كفر الزيات بعد استيلائها على 11 مليون جنيه
قرر رئيس نيابة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم حبس سيدة بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على قرابة 11 مليون جنيه منهم، بدعوى توظيفها فى تجارة الملابس 4 أيام على ذمة التحقيقات.
#بيان_الأهلي يشعل تويتر.. ومغردون: خلينا نشوف
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ولكنه أبدى تعجبه من موقف إتحاد الكرة.
أبو مازن يبحث مع الملك سلمان وولي العهد التطورات السياسية في الأراضي المحتلة
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، اليوم الخميس، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي المحتلة، خصوصًا الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
بالأسماء.. السجن 5 سنوات لمتهمين في أحداث عنف المطرية
قضت الدائرة 7 إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الخميس، بمعاقبة متهمين اثنين، بالسجن لمدة 5 سنوات، فى إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، والمتهمان هما "عمر سمير" و "أحمد سيد أحمد".
المجاملة فساد.. 15 رسالة من الرئيس السيسي لطلبة طب القوات المسلحة.. فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستلجأ خلال الفترة القادمة لتكون هناك اختبارات علمية بالجامعات في مصر، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب سيجعل كل طالب يحصل على حقه، والطالب الذي يحصل على امتياز يصبح امتيازا بكل المعايير العلمية.
بنس يجتمع مع أردوغان لحثه على إنهاء العملية العسكرية بسوريا
قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان اجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الخميس لبحث العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.
عاجل.. ميركل: العملية العسكرية التركية ستؤدي إلى مأساة إنسانية وتغييرات بالمنطقة
أفادت فضائية اكسترات نيوز نبأ عاجل منذ قليل وهي أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد أعلنت أن ألمانيا لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا وطالبت النظام التركي بوقف العدوان على سوريا.
تحمل علم توجو.. حريق على سفينة بميناء دمياط
نشب حريق محدود على متن سفينة بميناء دمياط تحمل علم توجو، وتحركت الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.
بالمستندات.. نقيب الفلاحين يكذب وزارة الزراعة حول أسعار التقاوى العام الماضى
رد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين علي متحدث الزراعة الذي قال إن أسعار التقاوى لم تزد عن العام الماضي، حيثُ نفى تصريحات النقيب عن الزيادة فى الأسعار هذا العام عن العام الماضي وجاءت قائمة سعر البيع تقاوي الوزارة كما نشرتها كالتالي:
بعد كسر قدم ابنها.. ريهام سعيد توجه رسالة لجمهورها
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها قدم ابنها طارق، بعد ما كسرت ووضعت في الجبس الطبي، لتعلق على إصابة نجلها قائلة «أرجو الدعاء لابنى" .
نائب رئيس بوينج الأمريكية لـ رئيس الوزراء: السوق المصري واعدة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات، وسفير مصر فى واشنطن.
لتوظيفها في الملابس.. حبس مستريحة كفر الزيات بعد استيلائها على 11 مليون جنيه
قرر رئيس نيابة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم حبس سيدة بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على قرابة 11 مليون جنيه منهم، بدعوى توظيفها فى تجارة الملابس 4 أيام على ذمة التحقيقات.
#بيان_الأهلي يشعل تويتر.. ومغردون: خلينا نشوف
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ولكنه أبدى تعجبه من موقف إتحاد الكرة.
أبو مازن يبحث مع الملك سلمان وولي العهد التطورات السياسية في الأراضي المحتلة
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، اليوم الخميس، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي المحتلة، خصوصًا الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
بالأسماء.. السجن 5 سنوات لمتهمين في أحداث عنف المطرية
قضت الدائرة 7 إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الخميس، بمعاقبة متهمين اثنين، بالسجن لمدة 5 سنوات، فى إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، والمتهمان هما "عمر سمير" و "أحمد سيد أحمد".