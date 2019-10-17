بعد الفوز بـ 80 ميدالية.. بعثة سباحة الأهلي تعود من بلغاريا

عادت بعثة السباحة بالنادي الأهلي، برئاسة عضو مجلس الإدارة، إبراهيم الكفراوي، اليوم من بلغاريا، بعد إقامة معسكر لمدة أسبوع تخلله المشاركة في بطولة بلغاريا الدولية التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، وذلك في إطار استعدادات السباحة لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة التي تقام في مدينة شرم الشيخ، وبطولة الجمهورية للسباحة القصيرة.



وأحتل الأهلي المركز الثاني في بطولة بلغاريا، التي شهدت مشاركة عدة فرق من دول أبرزها: رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا.



وجاء تتويج فريق سباحة الأهلي بالمركز الثاني بعد فوزه بعدد 80 ميدالية متنوعة منها 36 ذهبية، و26 فضية، و18 برونزية.



وحصلت السباحة ريم قاسم على كأس ثاني أفضل سباحة في البطولة في حين فاز السباح حسن ياسر عزت بكأس ثالث أفضل سباح، بينما توج يوسف هاني بكأس أحسن ناشئ في البطولة .



ويشارك الأهلي في بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة التي تنطلق يوم 29 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة يوم 13 نوفمبر المقبل.



