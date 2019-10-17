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مرأة

تناول الثوم أبرزها.. 4 خطوات لتنظيف الرئة من آثار التدخين

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:32 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يؤثر التدخين بشكل سلبي على الإنسان ويصيب الرئتين بالكثير من الأمراض منها سرطان الرئة ويملأ الجسم بالسموم، فالرئة السليمة تنفّسها سليم وتمدّ الجسم بكمية الأكسجين اللازمة التي تساعد في نمو الخلايا والأنسجة. ولكن لا تقلق فتنظيف الرئتين وتخليصهما من السموم.

وهناك خطوات عرضها موقع boldsky لتخلص من سموم الرئتين:
- ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق.
- تخلص من أدوات التنظيف التي تحتوي على مركبات كيميائية.
- تناول الثوم نيّئًا أو مطبوخًا، فهو يساعد على التخلص من المخاط الزائد في فتحات الجيوب الأنفية.
- خفف من استهلاك اللحوم والألبان والقمح، من أجل أن تقلل من إصدار المخاط.
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