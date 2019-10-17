الأمم المتحدة: الجهود العالمية تهدف للقضاء على الفقر المدقع

أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن القضاء على الفقر المدقع يقع في صميم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مستدام للجميع، مشيرا الي ان النجاح في عدم ترك أحد خلف الركب سيظل بعيد المنال إذا لم نستهدف مَن هم أكثر تأخرا عن الركب أولًا.



وأوضح غوتيريش في رسالة له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء علي الفقر ان احتفال هذا العام يركز علي موضوع ”العمل معا لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية من القضاء علي الفقر“، في سياق احتفالنا بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.



وقال:فاحتمال عيش الأطفال في فقر مدقع يزيد عن احتمال عيش البالغين فيه بمقدار الضعف فالفقر يحكم على العديد من الأطفال بالعيش محرومين مدى الحياة ويديم انتقال الحرمان من جيل إلى آخر حيث سيعاني أطفال اليوم أيضا من العواقب المدمرة لتغير المناخ إذا لم نرفع الآن من مستوى الطموح."



وتابع: تواجه الفتيات خطرا من نوع خاص، في سياقات تمتد من مناطق النزاعات إلى الفضاء السيبراني، ومن السخرة إلى الاستغلال الجنسي، ولكنهن يشكلن أيضا قوه للتغيير."



وأتم غوتيريش رسالته قائلا: مع كل سنة إضافية تظل فيها البنت في المدرسة، يزيد متوسط دخلها على مدى العمر، وتقل فرص زواجها المبكر، وتتجلى واضحةً الفوائد الصحية والتعليمية التي تعود على أطفالها، مما يجعل تعليمها عاملا رئيسيا في كسر دوامة الفقر.