لطلاب الجامعات.. من خلال هذه الأنشطة تصل بموهبتك للعالمية

يسعى طلاب الجامعات إلى إظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية والثقافية والرياضية، من خلال الأنشطة الطلابية التي تمثل المساحة الأكبر لإظهار هذه المواهب في منافسات قوية من خلال المهرجانات الطلابية والمسابقات.





تشمل كل جامعة على 3 مجالات للأنشطة تندرج تحتها العديد من الهوايات الفنية والثقافية والألعاب الرياضية والأنشطة العلمية يتقدم منها الطلاب لتمثيل جامعاتهم في مسابقات محلية أمام جامعات أخرى وقد يصل الأمر في بعض الأحيان للوصول للمسابقات خارج مصر:



1- النشاط الرياضى:



يندرج تحت هذا النشاط عدة ألعاب مثل



- كرة القدم الخماسية ولكل جامعة الحق فى المشاركة بعدد 10 لاعبين زمن المباراة 70 دقيقة من شوطين وحصل الفائز ثلاث نقاط والتعادل نقطة واحدة.



- كرة السلة: لكل جامعة الحق بالمشاركة بفريقين - طلبه / طالبات ويتكون كل فريق من 10 لاعبين ويحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط والمهزوم نقطة واحدة وتقام المباراة من أربع أشواط كل شوط 10 دقائق.



- تنس الطاولة: تشترك كل جامعة بفريقين - طلبة وطالبات وتكون كل فريق من 5 لاعبين وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب.



- تنس أرضي: لكل جامعة الحق بالمشاركة بفريقين -طلبة وطالبات ويتكون كل فريق من3 لاعبين كما تتكون كل مباراة من 3 مجموعات وتشمل كل مجموعة ستة أشواط وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب.



- الاسكواش: لكل جامعة الحق فى اشتراك عدد2 طالب / 2 طلبة وتتكون المباراة من 3 أشواط فى الأدوار الأولى و 5 أشواط فى الأدوار النهائية وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب.



- التحكيم:



يتولى التحكيم لجميع المباريات حكام معتمدون من قبل الاتحادات الرياضية لكل لعبة فى مصر.



- جوائز المسابقات الرياضية:



يقدم كأس للفرق الفائزة بالمركز الأول فى كل لعبة

تقدم ميداليات ذهبية للفريق / اللاعب الفائز بالمركز الأول

تقدم ميداليات فضية للفريق / اللاعب الفائز بالمركز الثاني

تقدم ميداليات برونزية للفريق / اللاعب الفائز بالمركز الثالث

يقدم كأس عام طلبة للفريق الحائز على اكبر عدد النقاط

يقدم كأس عام طالبات للفريق الحائز على اكبر عدد من النقاط

يقدم كأس عام للنشاط الرياضي للجامعة الفائزة بأكبر عدد من النقاط.





2- النشاط الفني:



- الفنون التشكيلية

- التصوير الزيتي والرسم

- الرسم بالرصاص

- النحت والخزف

- التصميم - إعلان ـ زخرفة ـ خط عربي

الأشغال الفنية- أشغال جلود ـ معادن ـ أشغال النجارة ـ تصوير ضوئي ـتوليفة خامات.



- شروط التسابق:



- أن تكون الأعمال المقدمة من من إنتاج الطالب وتقدم كل عدد 25 عملا فنيا يخصص لكل جامعة مساحة داخل المعرض تقوم بتنسيق الأعمال بها

يشارك عدد 2 طالب او طالبة + مشرف بالمعرض.





- الفنون الشعبية: تقديم عدد ثلاثة أعمال من ابداعات البيئة الشعبية

مدة العرض لا تزيد عن 30 دقيقة

الاستعانة بالموسيقى المسجلة

تشارك الجامعة بعدد 15 طالب وطالبة + مشرف.



- الموسيقى والكورال: عزف فردى

الغناء الفردي والجماعي يتكون الفريق من 15 طالب وطالبة + مشرف

الزمن المحدد للتسابق 45 دقيقة.



3- النشاط الثقافي:



1- مسابقة الشعر:

ان يكون موضوع القصيدة - وحدة الصف العربى وأن تكون القصيدة باللعة العربية الفصحى ولا تقل القصيدة عن ثلاثين بيت او سطر.



2- مسابقة القصة القصيرة:

الموضوع حر وأن تكون باللغة العربية الفصحى ولا تزيد عن 6 صفحات فلوسكاب.



3- مسابقة المقال:

الموضوع - الشعوب العربية وتحديات المستقبل ولا يزيد المقال عن ثلاث صفحات فلوسكاب.



4- مسابقة البحوث:

الموضوع حول السوق العربية المشتركة

لا يقل البحث عن ثلاثين صفحة

يراعى أصول البحث العلمي والتوثيق.



5- مسابقة المعلومات العامة:

شارك كل جامعة بفريق من 3 طلاب + مشرف - تدور الأسئلة حول الوطن العربي ومعالمه وتاريخه وثرواته.