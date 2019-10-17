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أخبار البلد

وزير الزراعة يفتتح معرض أجرينا الدولي للثروة الداجنة والسمكية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:03 م
الدكتور عزالدين أبوستيت
الدكتور عزالدين أبوستيت
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افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، معرض "أجرينا" الدولي للدواجن والماشية والأسماك في نسخته الحادية والعشرين والذي تستمر فعالياته حتى ١٩ اكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

وتفقد وزير الزراعة ونائبته اجنحة معرض "أجرينا" الدولي للدواجن والماشية والأسماك المختلفة، والتقوا العارضين من الدول المختلفة والزائرين المهتمين بمجال الثروة الداجنة والسمكية.

واكد وزير الزراعة، اهمية معرض "أجرينا" الدولي للدواجن والماشية والأسماك، حيث يعد من أكبر المعارض العالمية فى مجال تكنولوجيا إدارة مزارع الدواجن وصناعة الأعلاف، مما يعد فرصة جيدة للتعرف على التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، بما يساهم في النهوض بالثروة الداجنة في مصر، حيث يشهد مشاركة من شركات محلية ودولية، مما يعد ايضا دفعة قوية في النهوض بالانتاج الحيواني.

ويشارك في معرض "أجرينا" الدولي للدواجن والماشية والأسماك، هذا العام حوالي ٦٤٥ شركة، تمثل ٢٣ دولة، منها ١٤٢ شركة صينية، و ٢٣٦ شركة اوروبية، و ٤٣ شركة من الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة الى عدد من الشركات العربية المتخصصة في إنشاء وإدارة المزارع فى كل المجالات من سلالات الدواجن وتجهيز وإنشاء العنابر بالنظام المغلق والأدوية البيطرية واللقاحات ومعدات مصانع الأعلاف وإضافات الأعلاف.
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