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أخبار البلد

سفارة فرنسا: ممثلو الجامعات الفرنسية في القاهرة الاثنين المقبل لتقديم عروض دراسية للطلبة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:05 م
سفارة فرنسا
سفارة فرنسا
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أ ش أ
تنظم سفارة فرنسا بالقاهرة ، ٢١ أكتوبر الجاري، صالونًا للطلبة يحمل عنوان "اختر فرنسا" بمشاركة ٢٠ جامعة فرنسية و٤ جامعات فرانكفونية تابعة لجامعات مصرية وكذلك الجامعة الفرنسية وذلك لتقديم عروضها الدراسية من شهادات الليسانس والماجستير والدكتوراه.

وأوضحت السفارة الفرنسية بالقاهرة، في بيان لها صادر اليوم، أن هذا الصالون يطمح إلى الترويج للدراسة في فرنسا ؛ والتي من الممكن تلقيها باللغة الفرنسية لكن أيضا بالإنجليزية فالطلاب غير الفرنكفونيين لديهم خيارات من ضمن ما يزيد عن 1500 برنامج دراسي يتم تدريسهم بصورة كاملة باللغة الإنجليزية.

وأضافت السفارة في بيانها أنه سيتواجد في هذا الصالون ممثلون عن جامعات فرنسية وعن مكاتب "كامبوس فرانس" في مصر وعن قسم التعاون العلمي والجامعي التابع للسفارة الفرنسية وعن المعهد الفرنسي في مصر من أجل الرد على كافة أسئلة الطلاب ، من دون أي موعد سابق، فضلا عن إنه بإمكان الطلاب أيضا اكتشاف الكليات الفرانكوفونية الموجودة في مصر والتي تقدم برامجها الدراسية بالشراكة مع الجامعات الفرنسية.
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