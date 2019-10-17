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منوعات

بسبب قطة .. سيدة تقطع جسد زميلها وتضعه في أكياس.. تفاصيل مروعة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:28 م
صدى البلد
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أحمد شريف
دماء وجسد ممزق مشهد صنعته سيدة روسية بعمر 41 عامًا في زميلها بالشقة، بعد أن انهالت عليه بالمطرقة حتى الموت، وقطعت اوصاله، والسبب في ذلك هو قتل قطتها على يد رفيقها المقتول، وذلك وفقًا لما ادلته به الشرطة الروسية.

المتهمة "أناستازيا كي" قطعت جسد رفيقها بمنشار يدوي ، وجمعت جثته الممزقة في خمسة أكياس بلاستيكية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميلي".

وبعد أن جمعت السيدة الأربعينية أشلاء صديقها، في الأكياس الخمس، قامت بعدة رحلات عبر حافلة محلية صغيرة، لتصل إلى موقع يبعد 3 أميال عنها ، في حي كيروف في سان بطرسبرج، بهدف حرق الأكياس البلاستيكية التي تحتوي على بقايا ضحيتها في الرمال.

وعن طريق الصدفة عثر على بقايا الضحية الممزقة من قبل رجل كان يسير مع كلبه ، ليقوم بإبلاغ الشرطة على الفور لبشاعة الموقف.

وذكرت كومسومولسكايا برافدا نقلا عن مصادر في إنفاذ القانون، ان شرطة عثرت على اكياس بها عظام الساق والضلوع وكتف وأجزاء من حوض الضحية والجلد البشري.

وأوضحت الشرطة إن الرجل والسيدة كانا في "نزاع طويل الأمد" وأنها ألقت عليه باللوم في قتل قطتها المحبوبة.

قال خبراء الطب الشرعي إن الجثة قد تم تقطيعها بطريقة "مهينة".

وافادت الصحيفة البريطانية انه تم احتجاز السيدة العاطلة عن العمل، للتحقيق معها في جريمة القتل التي وصفت بالبشعة.
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