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مرأة

الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
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رشا عوني
تألقت اليوم دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون برفقة زوجها الأمير ويليام ولي العهد البريطاني، خلال زيارتهما الرسمية إلى باكستان .

وزار الأمير و الأميرة كيت اليوم مدينة لاهور، وتألقت كيت في زي باكستاني باللون الأبيض، وجاء محتمشًا ومكونًا من قطعتين، سراولًا مع بلوزة طويلة حتى الركبة .

ومنذ أن بدأت زيارة كيت ميدلتون إلى باكستان وهي تتبع أسلوب الملابس والزي التقليدي الشائع هناك، وتخلت عن ذوقها الملكي في أزيائها، وبدأت في الظهور بإطلالات محتشمة وأنيقة تشبه تمامًا ملابس نساء باكستان.
الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور
الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور
الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور
الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور
الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور
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