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مرأة

احذر.. 5 عادات خطيرة تدمر قلبك

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
أصبحت أمراض القلب بشتى أنواعها منتشرة بشكل كبير بين كل الأعمار في الفترة الأخيرة، فهي لم تعد تقتصر على فئة عمرية محددة، وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية أو اليومية الخاطئة التى تؤثر على صحة القلب بالسلب، لذلك نشر موقع "web md" بعض الأمور التي يجب تجنبها لأنها تسبب الأصابة بأمراض القلب، كما ينصح بممارسة رياضة المشى السريع لمدة 20-30 دقيقة يوميًا أو 3-4 مرات أسبوعيًا على الأقل، وذلك بعد استشارة طبيب القلب

- السمن :-
الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالسمن الصناعي والإقلال من السمن الحيوانى والبلدى والزبدة والكريمة والقشطة.

- الأطعمة المقلية :-
ينصح بتجنب الأطعمة المقلية بشكل عام، وعدم الإفراط في تناول الأطعمة المشوية، فأفضل حل هي الأطعمة المسلوقة .

- الحلويات :-
ينصح بتجنب الحلويات مثل الكنافة والبقلاوة والجاتوهات والكيك والتورتات والحلويات والآيس كريم والكريمات والإقلال من الشيكولاتة.

- التدخين :-
يجب الإقلاع عن التدخين بشتى أنواعه فهو ضار بصحة القلب والصدر و أكثر الأشياء التي تعمل على إنسداد الشرايين .

- زيادة الوزن :-
ينصح بتخفيف الوزن والوصول إلى الوزن المثالي قدر الإمكان بإتباع نظام غذائي صحي و ممارسة الرياضة.
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