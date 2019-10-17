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فن

تفاصيل عرض أوبريت تعظيم سلام بمنتدى شباب العالم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:20 م
وسيم النجار
وسيم النجار
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نبيل العدوى
طرح المطرب والملحن وسيم النجار الأوبريت الغنائي الوطني" تعظيم سلام" على مواقع التواصل الاجتماعى، فى رسالة حب وانتماء لمصر وللقوات المسلحة المصرية، وذلك تمهيدا لعرضه بمنتدى شباب العالم فى ديسمبر المقبل.

من جانبه قال وسيم النجار إن الأوبريت الجديد تعظيم سلام قد استغرق قرابة الـ 5 أشهر من العمل والمجهود حتى خرج إلى النور، وهو بمثابة عودة من جديد للأغانى الوطنية التى تحث على الانتماء وحب الوطن، وتعريف الأجيال بدور القوات المسلحة المصرية فى التصدى للعدوان على مدار التاريخ، وسيتم عرضه فى منتدى الشباب العالم المقبل تمهيدا لعرضه أيضا فى معظم الاحتفاليات الوطنية.

وأضاف النجار: حرصت على عرض " تعظيم سلام" على موقع التواصل الاجتماعى خلال برومو "فيلم الممر"، حيث أنه العمل السينمائي الوطنى الأكثر تأثيرا فى المرحلة الحالية.

وجاء أوبريت " تعظيم سلام" ليستكمل دور الفن المصري فى خروج أعمال فنية تشعل الحماسة الوطنية لدى الجمهور المصري، وذلك استجابة لدعوة القيادة السياسية بوجود أكثر من عمل فني يعزز الولاء والانتماء لمصر.

" تعظيم سلام" من كلمات نسمة النجار وألحان وغناء وسيم النجار ومن كلمات الأوبريت "تعظيم سلام للى حموا مصر ونصرونا رجالة همام بالشجاعة اتصدوا للى خانونا عيون ما تنام ضحوا بأرواحهم وفدونا".

جدير بالذكر أن الفنان وسيم النجار قد أطلق مؤخرا فكرة أطول علم مصري يجوب الدول العربية ويحافظ على الهوية الثقافية.
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