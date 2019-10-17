خلال مؤتمر مناهضة العنف..شعلان: المرأة المصرية تحظى بدعم القيادة السياسية

أكد الدكتور"عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق أن المرأة المصرية تحظي باهتمام بالغ من القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية وذلك تقديرا لما بذلته من جهد ومواجهة التحديات والصعاب في سبيل بناء مصر المستقبل خلال الفترة الأخيرة جاء ذلك خلال كلمتة أمام المؤتمر السنوي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة والذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ،اليوم، الخميس بعنوان " المرأة المصرية نحو آفاق مستقبلية " بحضور جميع الأطراف المعنية لمناهضة العنف ضد المرأة بمحافظة الشرقية.



أضاف رئيس الجامعة أن المرأة المصرية حصلت علي مكاسب عدة خلال تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية من خلال سلسلة من القوانين والتشريعات التي تنتصر للنساء بالإضافة إلي حصول المرأة على ٨ حقائب وزارية فضلا عن تمثيل المرأة بمجلس النواب بنسبة لا يستهان بها، وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية لحماية المرأة .



وأشار رئيس الجامعة إلى أن المرأة أثبتت أنها طرف أصيل وأساسي في بناء الوطن وشريك محوري ظلت علي عهدها تجاه الأسرة المصرية ولم تقصر يوما وتحملت المسؤولية.. ولعل مبادرة "كوني" تأتي تحفيزا للمرأة وإعطائها التقدير المستحق لتواصل مسيرة الكفاح والبناء.



وأوضح "شعلان" أن إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة يأتي في إطار استراتيجية وطنية دعا إليها الرئيس السيسي خلال خطة التنمية الشاملة لمصر ٢٠٣٠ للقضاء تماما علي العنف ضد المرأة بكافة صوره وأشكاله منها الأسري والحرمان من الميراث والزواج المبكر. من هنا تأتي أهمية إنشاء الوحدة لنشر الوعي بين الطلاب ووضع خطة للوقاية من العنف وتنفيذ مبادرات الحماية الاجتماعية للمراة.



ومن جانبها فقد أكدت "ميرفت عسكر" نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة بما توليه الدولة المصرية والقيادة السياسية من اهتمام وإيمان بدور المرأة كشريك أساسي في كافة مجالات العمل العام و لدينا الكثير من النماذج الناجحة استطاعت بعزيمة وإرادة صلبة نسج قصص نجاح يفخر بها المجتمع كله . وأثمن الجهود المخلصة لمواكبة كافة التطورات في هذا المجال ولاسيما في ظل ما شهدته الفترة الماضية من إقرار سلسلة قوانين وتدشين العديد من الاستراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة وتمكينها ، وخطة التنمية الشاملة 2030، وما تضمنته من محور خاص بالمرأة والتي اعتبرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة إلزام وعمل لجميع المنظمات والهيئات في مصر لانطلاق المرأة نحو آفاق مستقبلية والحفاظ على مكانتها وكرامتها ومستقبلها .



فيما أكد العقيد أحمد عرفة رئيس قسم حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديرية أمن الشرقية لتؤكد على أن وزارة الداخلية بصدد إنشاء وتنفيذ وحدات حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف بجميع أشكاله بجميع أقسام الشرطة علي مستوي المحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء عاطف مهران نائب وزير الداخلية ومدير امن الشرقية وتوجيهات وزير الداخلية لسرعة تنفيذ القوانين في ذات المجال.



تضمنت أعمال المؤتمر عرض فيلم وثائقي يجسد رؤية القيادة السياسية لدور المرأة المصرية الذي يعكس أن المرأة في الفترة الماضية كانت أكثر وعيا وإدراكا وتحركا في مواجهة الفكر المتطرف حفاظا علي أبناءها ومستقبلهم. ويستعرض أيضا ما قدمته المرأة من شهداء في مواجهة التطرف والإرهاب. فالمرأة المصرية كانت في مقدمة من حافظ علي الدولة ودعمها في مواجهة الإرهاب ولابد من العمل علي إعداد برنامج متكامل لإعادة رسم الصورة الحقيقية.