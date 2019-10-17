اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد

يواجه مسن أمريكي في الرابعة والتسعين من عمره تهمة القتل من الدرجة الأولى، حيث أقدم على إطلاق النار على زوجته، البالغة من العمر 80 عامًا، والتي كانت تعاني من الخرف، وقد دفعه ذلك لإنهاء حياتها، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت إدارة شرطة مدينة "فينسيا" بولاية "فلوريدا" الأمريكية، والتي شهدت هذه الواقعة، في بيان لها إن المسن "واين جولين" أخبر المحققين في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه كان ينوي قتل نفسه أيضًا، لكن حدثت مشكلة أو عطل ما بالمسدس، ولم يتمكن من إكمال تنفيذ خطته المروعة.



الجدير بالذكر أنه قد تم إلقاء القبض على "جولين" بعد اتصاله بالشرطة للإبلاغ عن موت زوجته؛ ولدى وصول الضباط إلى منزل الزوجين، وجدوا الضحية ميتة إثر إصابتها بطلق ناري، وكان زوجها متواجدًا في موقع الحادث، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه.



وتبين من خلال التحقيقات أن الضحية كانت تعاني من الخرف، وقد قرر زوجها إنهاء حياتها بإطلاق النار عليها، بحسب ما ورد في البيان الذي أصدرته الشرطة المحلية.



وتم احتجاز الزوج في سجن مقاطعة "ساراسوتا" بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وتم تحديد موعد محاكمته في 22 نوفمبر المقبل.