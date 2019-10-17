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اقتصاد

شكري: تكلفة المشروعات الذكية أعلى 5% .. ولكنها أفضل استثماريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:23 م
طارق شكري
طارق شكري
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زينب ابو الخير
قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تكلفة إنشاء المشروعات الذكية تعتمد فى الأساس على البنية التحتية وتكون بتكلفة أعلى ما بين 5 الى 7% الا أنه على المدي البعيد افضل استثماريا مع ما توفره من استخدام الطاقة وزيادة قيمة المشروع .

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر القاهرة مصر دبى والذى ينظمه المجلس العربى لسيدات الاعمال بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري تحت عنوان تخطيط وتصميم استراتيجيات المدن العمرانية الذكية، ان السوق المصرى يسير بخطوات متسارعة نحو تنمية مشروعات المدن ذكية فى مراحل التطوير المختلفة بما فى ذلك التصميمات والتنفيذ والخدمات وصولا إلى التسويق والذى يعتمد حاليا على الانترنت واستخدام الذكاء التكنولوجى بشكل كبير.

أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا فى التصميمات مع الاتجاه إلى المساحات الأقل والاستغلال الأمثل لها والوسائل التكنولوجية الذكية.

وتابع شكرى، ان المدينة الذكية تهدف لتحقق خدمات متكاملة دون تدخل من عناصر بشرية من خلال منظومة متكاملة عبر استخدام انترنت الاشياء، كما انها تضمن التعامل مع الخدمات المنزلية والصيانة وتوفير أنظمة أمان بشكل سريع وبتكلفة أقل دون أضرار والتحكم وترشيد استخدامات الطاقة والمياه.
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