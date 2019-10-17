السيطرة على حريق في سفينة بـ ميناء دمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بميناء دمياط من السيطرة علي حريق داخل احدى السفن الواردة لميناء دمياط.



وأعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط ، أنه بتاريخ اليوم الخميس وأثناء تواجد السفينة حبيبة M ، التى تحمل علم توجو والمتراكية على رصيف رقم 9 حدث حريق محدود فى كابينة القيادة الخاصة بالسفينة، وجارى حاليا التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.



جدير بالذكر أن السفينة كانت قد وصلت إلى الميناء فجر اليوم فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.