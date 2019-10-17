البشاري يثمن جهود الرئيس السيسي والأوقاف في تجديد الخطاب الديني

أكد الدكتور محمد البشاري عميد معهد ابن سينا بفرنسا، أن الرسالة التي تحملها مصر ويتبناها وزير الأوقاف، هي رسالة السماحة والتيسير، كما نرى ذلك واقعا ماثلا في الشعب المصري الشعب المؤمن، وهو ما نلمسه في جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل جهدًا مقدرًا في مواجهة الفكر المتطرف, وتشجيع وتبني الخطاب الديني العصري الرشيد.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم، أثناء إطلاق الحملة العالمية للتعريف بصحيح الإسلام ( بعشرين لغة ) تحت عنوان :” هذا هو الإسلام ” خلال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



جدير بالذكر أن الحملة ستنطلق محليا في جميع مساجد مصر بالمدن والقرى والنجوع في الخطب والدروس والندوات والقوافل الدعوية، كما تنطلق الحملة عالميا بعشرين لغة بشراكة عالمية واسعة لتوصيل صوت الإسلام الوسطي الصحيح إلى الإنسانية جميعًا تحت شعار ” رحمة – تسامح – سلام” .



وشارك في إطلاق الحملة وتبنيها كل من: الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، والدكتور أحمد عطيّة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والدكتور علي جمال بنجور وزير الشئون الإسلامية الغيني، والشيخ مولود دودتيش مفتي صربيا، والكاتب والمفكر السعودي الدكتور عبدالله فدعق، والدكتور محمد البشاري عميد معهد ابن سينا بفرنسا، والدكتور أبو بكر دوكوري مستشار رئاسة الجمهورية للشئون الإسلامية ورئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو عضو كبار شخصيات منظمة التعاون الإسلامي ببوركينا فاسو، والشيخ علي الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات للشئون الدينية، والشيخ نفيع الله عشيروف المفتي العام للإدارة المركزية لمسلمي القسم الأسيوي بروسيا، والدكتور جمال أبو الهنود مستشار وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين، والشيخ صلاح المستاوي من كبار علماء تونس، ونخبة كبيرة من الشخصيات الدولية من أعضاء الوفود المشاركة.