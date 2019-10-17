Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البشاري يثمن جهود الرئيس السيسي والأوقاف في تجديد الخطاب الديني

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:21 م
لدكتور محمد البشاري
لدكتور محمد البشاري عميد معهد ابن سينا بفرنسا
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد البشاري عميد معهد ابن سينا بفرنسا، أن الرسالة التي تحملها مصر ويتبناها وزير الأوقاف، هي رسالة السماحة والتيسير، كما نرى ذلك واقعا ماثلا في الشعب المصري الشعب المؤمن، وهو ما نلمسه في جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل جهدًا مقدرًا في مواجهة الفكر المتطرف, وتشجيع وتبني الخطاب الديني العصري الرشيد.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم، أثناء إطلاق الحملة العالمية للتعريف بصحيح الإسلام ( بعشرين لغة ) تحت عنوان :” هذا هو الإسلام ” خلال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جدير بالذكر أن الحملة ستنطلق محليا في جميع مساجد مصر بالمدن والقرى والنجوع في الخطب والدروس والندوات والقوافل الدعوية، كما تنطلق الحملة عالميا بعشرين لغة بشراكة عالمية واسعة لتوصيل صوت الإسلام الوسطي الصحيح إلى الإنسانية جميعًا تحت شعار ” رحمة – تسامح – سلام” .

وشارك في إطلاق الحملة وتبنيها كل من: الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، والدكتور أحمد عطيّة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والدكتور علي جمال بنجور وزير الشئون الإسلامية الغيني، والشيخ مولود دودتيش مفتي صربيا، والكاتب والمفكر السعودي الدكتور عبدالله فدعق، والدكتور محمد البشاري عميد معهد ابن سينا بفرنسا، والدكتور أبو بكر دوكوري مستشار رئاسة الجمهورية للشئون الإسلامية ورئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو عضو كبار شخصيات منظمة التعاون الإسلامي ببوركينا فاسو، والشيخ علي الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات للشئون الدينية، والشيخ نفيع الله عشيروف المفتي العام للإدارة المركزية لمسلمي القسم الأسيوي بروسيا، والدكتور جمال أبو الهنود مستشار وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين، والشيخ صلاح المستاوي من كبار علماء تونس، ونخبة كبيرة من الشخصيات الدولية من أعضاء الوفود المشاركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضيوف مؤتمر الأوقاف الدولي يشاركون في افتتاح 24 مسجدا بالشرقية

لبحث سبل التعاون .. وزير الأوقاف يستقبل مستشار الرئيس البوركيني للشئون الدينية

انطلاق حملة الأوقاف المصرية العالمية «هذا هو الإسلام»

وزير غيني يطالب بأن تكون حملة الأوقاف المصرية شاملة لكل دول العالم

مفتي صربيا: الإسلام جاءنا عن طريق التجار المصريين الذين مثلوا سماحة الدين

وزير الأوقاف اليمني: توحيد الخطبة في مصر نموذج يجب تعميمه

ترشيحاتنا

مفاجأة..13 ناديا تدعم مطالب الأهلي بالالتزام بجدول الدوري

أحمد السقا يقع فى خطأ بسبب علم لبنان .. اعرف التفاصيل

الزمالك في ورطة بعد موافقة المقاولون العرب على خوض المباراة

تهريج.. أول رد من مرتضى منصور على بيان النادي الأهلي

بالمقاطف وشيلان العمال.. طريقة جديدة لحماية توابيت خبيئة الأقصر.. صور

مصلحة مصر تحسم إقامة لقاء الزمالك والمقاولون بعد غد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور

بـ جيب حمراء قصيرة.. منة فضالى في أحدث ظهور

بـ العباية.. شيرى عادل بإطلالة محتشمة