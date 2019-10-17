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فن

عرض التونسي NON.OUI ضمن أيام قرطاج السينمائية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:26 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلن المخرج محمود الجمنى عن مشاركة فيلمه الوثائقى الطويل NON.OUI أو "لأ.نعم" ضمن فعاليات الدورة المقبلة من أيام قرطاج السينمائية.

الفيلم يعرض ضمن قسم نظرة على السينما التونسية ، ويتعرض الى الأقليات السوداء في تونس أي عن العنصرية ازاء شريحة تونسية تقاسمت الوطن واللغة والتاريخ والدين.

كانت إدارة أيام قرطاج السينمائية المقرر إقامته فى الفترة بين 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين، أعلنت عن قائمة الأفلام التونسية المشاركة فى دورة 2019.

وجاء على رأس القائمة فيلم "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، والذى عرض لأول مرة بمهرجان تورونتو ثم مسابقة مهرجان الجونة للأفلام الروائية.

وجاءت الأفلام كالتالى:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:
"نورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة
"بيك نعيش" للمخرج مهدى برصاوى
"قيرة" للمخرج الفاضل الجزيرى

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:
"Story True" للمخرج أمين لخنش
"Charter" للمخرج صبرى بوزيد
"هروب" للمخرج يؤاب الدشراوى
"سراب" للمخرجة فاتن الجزيرى

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:
"Past Hanted" للمخرجة فاطمة الرّياحى
"على العارضة" لسامى التليلى
" Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard " للمخرجة وداد الزغالمى

مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة:
" أهل الكهف" للمخرج فخرى الغزال
"من طين" ليونس بن سليمان
عرض التونسي NON.OUI ضمن أيام قرطاج السينمائية
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