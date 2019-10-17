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برلمان

مستقبل وطن ينظم دورات لمحو أمية السيدات بالفيوم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:07 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت أمانة المراة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، لقاء مع عدد من النساء تحت رعاية المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب والمهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام للحزب بالفيوم وبإشراف الدكتورة مرفت عبد العظيم أمينة المرأة بالحزب، وبحضور المحاسب سعد سيد مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وذلك فى إطار حملة أمانة المرأة لحزب مستقبل وطن "أنت عظيمة ".

كما حضر اللقاء أمينات المراكز بالحزب وعدد من المدرسات المتعاقدات مع الحزب لفصول محو الأمية.

وقامت مدير هيئة محو الأمية بشرح تفصيلى لبنود بروتوكول التعاون المبرم بين حزب مستقبل وطن وهيئة محو الأمية والرد علي كافة التساؤلات التي تدور بأذهان المدرسات المتعاقدات.

وصرحت مرفت عبد العظيم أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالفيوم بأن الحزب يقوم بصرف حافز للدارسات للسيدات اللاتي اجتزن الامتحانات قيمته 350 جنيها لكل دارسة.

كما يتم صرف حافز للمدرسات 100 جنيه عن كل دارسة يتم محو أميتها وتجتاز الامتحانات بعد نهاية الفصل الدراسي، بالإضافة للحافز الشهري.

وأضافت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بأن الحزب يتصدى لمثل هذه المشكلة القومية، حيث يوجد نسبة كبيرة من السيدات ببعض القرى والنجوع بحاجة إلى محو أميتهم.
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