وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقات الثقافية





كما كرم الوزير الحاصلين على دورة تحقيق التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كرم وزير الأوقاف، اليوم، الفائزين في مسابقة الأوقاف الكبرى والجمهورية، وذلك في إطار دور مصر الريادي في نشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي صدرتها الجماعات المتطرفة عن ديننا الحنيف.وفي إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في بيان صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف وعلى هامش إطلاق حملتها العالمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت عنوان ” هذا هو الإسلام ” للتعريف بصحيح الإسلام (بعشرين لغة ) بحضور نخبة من الوزراء والعلماء والمفتين وعدد من الشخصيات العامة من مختلف دول العالم.والفائزون هم: رشا أحمد أبو السعود محمد، إيمان محمد سعيد فرج، مصطفى عبد الله محمد غنايم، إسراء محمد لبيب يوسف، مريم محمد ربيع محب مجد، أحمد محمد السيد علي عبد الرحمن، كاميليا المرسي المرسي العاصي، علاء محمد محمد جادو، محمد عيد عبد الغني محمد، محمد محيي الدين يوسف حسن.والفائزون في مسابقة مجلة منبر الإسلام ، هم : باهر محمد أبو عجيلة، علي عبد الفتاح محمد، فتحي صلاح فتحي محمد، صبري عطية عبد الجواد، عبد المنعم أحمد عبد الله، مصطفى محمد صلاح أحمد، محمد رمضان حلمي، محمد أحمد عبد العزيز حسن، علي أحمد محمد نفادي، جمال صابر علي محمد، محمد عبد الغني محمد، الحسن محمد السابعي، أبو القاسم كمال أبو القاسم، صلاح محمد عبد الرازق عبد الوهاب، تهاني علي أبو الفضل، سيد العربي السيد محمد الأنور، حسن منصور عبد القادر، محمد، كامل عبد الرحمن محمد، أحلام محمد أحمد كبيشي، فتحي عبد الغني هلال مرسي.أما الفائزون في مسابقة مجلة الفردوس، فهم : سهيلة شريف علي، سلسبيل عادل محمد قطب، مروان فتحي صلاح فتحي، محمد رفعت عبد الغني فايد، أسماء عبد الناصر أحمد، سلمى محمد أبو الوفا صديق، رضوى عبد الرحمن محمد، آية مجاهد عبد الحليم محمد، يوسف محمد مصطفى محمد.