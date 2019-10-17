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أخبار البلد

انتظام حركة المترو بالخط الأول من المرج الجديدة إلى حلوان في الاتجاهين

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:19 م
أحمد شريف
أعلنت وزارة النقل إنتهاء فرق الصيانة الفنية والطوارئ بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش والتي كانت قد تعطلت بسبب حدوث كسر بالونش القائم بأعمال إزالة أحد الإعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش و سقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية للمترو.

وأكدت وزارة النقل أن الحركة حاليا تسير في الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى حلوان بشكل منتظم في الإتجاهين.

وكانت حركة مترو الانفاق قد توقفت في تمام الساعة السادسة صباحا، بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر، بسبب سقوط رافعة ونش تابعة لإحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو، عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.

غضب بسبب عطل المترو اليوم

حركة المترو توقفت تماما، وأصابت منطقة وسط البلد بالشلل التام، وشهدت المحطات بالدخل وبمحيطها في الخارج تكدسا وزحاما وشللا تاما، الأمر الذي أدى إلى غضب شديد من جمهور الركاب بسبب تأخر وصولهم إلى مقر عملهم.

أسباب تعطل حركة المترو اليوم

على الفور، تحركت شرطة النقل، وتحفظت على الونش والقائمين بالأعمال عليه، وانتقلت جميع فرق الطوارئ التابعة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لإجراء عمليات الإصلاح الفوري، وتم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات.

أتوبسيات لنقل الركاب بسبب عطل المترو

ولإنقاذ الموقف، وخفض الزحام المروري بموقع المحطات التي توقف فيها المترو عن الحركة، اعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق عن التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بإتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية.

بعد ذلك توافد عدد من المسؤولين في وزارة النقل إلى موقع الحادث لمتابعة إصلاح الشبكة الهوائية، وأشرفوا على عمليات الإصلاح، حيث طلبوا العاملون والفنيون بشركة المترو سرعة إصبلاح العطل وإعادة حركة قطارات المترو لطبيعتها من جديد.

تطورات إصلاح عطل المترو

وبالفعل استجاب العاملون والفنيون بشركة المترو لتوجيهات قادة وزارة النقل وشركة مترو الأنفاق، وبذلوا جهدا كبيرا في عمليات الإصلاح إلى أن انتظم العمل في جميع محطات الخط الأول، وتم حاليا تسيير المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد، ومن سرايا القبة إلى المرج الجديدة بشكل مزدوج، ومن الشهداء إلى حلوان بشكل مزدوج، لحين إصلاح العطل بشكل نهائي، وبذلك تكون جميع محطات الخط الأول للمترو تعمل بشكل منتظم وتستقبل الركاب، وجار العمل الآن للانتهاء من إصلاح عطل مترو الأنفاق بالكامل.
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