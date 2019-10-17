بمشاركة ٩ دول.. جايكا تختتم دورة تدريبية عن الاستزراع السمكي.. صور

اختتمت فاعليات الدورة التدريبية عن "الاستزراع السمكي" لبرنامج التعاون الثلاثي المنفذ من خلال التعاون فيما بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، المركز المصري الدولي للزراعة، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"



شارك أكهيرو ايواساكي، ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في حفل ختام الدورة التدريبية، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



ووصل عدد المشاركين هذا العام الى 13 متدربا من 9 دول مشاركة في البرنامج وهي: بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، مدغشقر، السودان، مالاوي، نيجيريا، تنزانيا وتوجو.



وقدم ايواساكي، كلمة ختامية، قدم فيها التهنئة للمتدربين لاكتمال الدورة التدريبية بنجاح، مؤكدا على أهمية التزام المتدربين في نقل خبراتهم المكتسبة خلال التدريبات الى بلدانهم.



كما اكدت جايكا استمرارها في دعم برامج التعاون الثلاثي المقدم للدول الافريقية وبلدان الشرق الأوسط، مما يسهم في بناء وتعزيز القدرات البشرية في شتي المجالات.



وينفذ البرنامج التدريبي في إطار التعاون المشترك فيما بين هيئة التعاون الدولي الياباني "جايكا" والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية المصرية.

