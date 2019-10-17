مش هتصدق .. 5 فوائد غير متوقعة لـ السمك الأخيرة أغربها



نشر موقع "bold sky" أهم الفوائد الصحية التى يمنحها السمك للجسم أبرزها أنه يطيل العمر ويحسن الصحة ويحمي من أمراض القلب، كما إن تناول السمك يساعد على منح الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمة.





- الوقاية من السرطان :-

يحتوي السمك على الكثير من المواد المضادة للأكسدة والتى تساعد على منع نمو الأورام السرطانية وبالتالى الحماية من مخاطر التعرض للإصابة بالسرطان خاصة سرطان الثدي.



- الحفاظ على صحة الدماغ :-

وفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول السمك يساعد على تعزيز خلايا المخ والوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بتلف المخ.



- الوقاية من أمراض القلب :-

يعمل السمك على خفض نسب الكوليسترول العالية في الجسم مما يعزز صحة القلب ، بالإضافة إلى ذلك فهو يعمل على تقوية عضلة القلب.



- تأخير الشيخوخة :-

كما يلعب السمك دور هام في القضاء على مشكلة الإصابة بالشيخوخة المبكرة، بسبب أحتوائه على بعض الفيتامينات الهامة، ولأنه غني بالأوميجا 3 التي تعمل على تحسين البشرة و العظام.



- تنظيم عملية الهضم :-

يعد السمك من الأطعمة الخفيفة على الجهاز الهضمي، كما يعمل على تنظيم عملية الهضم فضلا عن ذلك فهو له أهمية كبيرة فى التخلص من مشكلة الوزن الزائد.



يرفض كثير من الأشخاص تناول الأسماك، ويجهلون أهم فوائده الصحية للجسم، ومن حسن الحظ أن السمك ليس من الأطعمة نادرة الوجود بل على العكس فهي متوفرة بشكل كبير في كل الأماكن.