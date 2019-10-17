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أخبار العالم

تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين مصر وباكستان لتعزيز التعاون في التجارة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:31 م
مصر وباكستان
مصر وباكستان
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شيماء مصطفى
وقعت وزارة التجارة الباكستانية، مذكرة تفاهم، مع مصر، لإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين باكستان ومصر لتعزيز التعاون في التجارة.

ووفقًا لموقع "اردو بوينت" الباكستاني، عٌقِد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة، على هامش المنتدى الاقتصادي المصري الباكستاني الذي يعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأضاف الموقع، وفقًا لبيان صادر، أن هذا المنتدى يعد الأول من سلسلة مؤتمرات بشأن التجارة والتي تم التخطيط لها مع الدول الإفريقية في إطار مبادرة وزارة التجارة "انظروا إلى سياسة أفريقيا".

وكان وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين ورجال أعمال من مصر ، برئاسة أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجاري، زار إسلام أباد لحضور المنتدى الذي يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي المشترك بين مصر وباكستان.

وأعرب مستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة والنسيج والصناعات، عبد الرزاق داود، عن تقديره للعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، فضلا عن رغبته في جعل العلاقات التجارية تتناسب مع سياسة البلدين.

وأكد داوود، إمكانات تصدير باكستان لقطاعات مثل السلع الهندسية والأرز والمنتجات الزراعية المصنعة والجراحية والأدوية والسلع الرياضية، كما أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان وخاصة في قطاع الهندسة.
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