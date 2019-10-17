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أخبار العالم

انفجار سيارة مفخخة في إٍسرئيل

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:32 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إٍسرائيلية، اليوم الخميس، بانفجار سيارة بواسطة عبوة ناسفة في منطقة نيشر بإسرائيل.
وقال موقع "سيروجيم" الإسرائيلي إن شابا في السابعة والعشرين من عمره أصيب بجروح خطيرة من جراء الانفجار الذي وقع في مدينة نيشر، حيث هرعت طواقم الاسعاف إلى الموقع وتم نقل المصاب إلى مستشفى هرمبام في حيفا.
ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الانفجار وبدأت تحقيقات في القضية ومحاولة جمع الأدلة.
وأعرب الموقع الإسرائيلي عن اعتقاده بأن دافع التفجير جنائي وليس قومي، لافتا إلى أن المصاب معروف لدى الشرطة الإسرائيلية بانتمائه إلى إحدى عصابات الجريمة المنظمة.
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