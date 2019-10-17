أبرزها تويوتا.. قائمة بأكثر 10 سيارات يحتفظ بها أصحابها لأطول فترة ممكنة

كشف موقع "isee cars" عن دراسة تم اجراؤها علي خمسة ملايين من ملاك السيارات حول العالم، ليتبين ان المعدل المتوسط احتفاظ المالك بسيارته هو 8,4 عاما، مع وجود بعض الاختلاف في ذلك الرقم حسب موديل وماركة السيارة، ولكن النتائج أكدت ان ملاك "تويوتا لاند كروزر" هم أكثر احتفاظا بسياراتهم.



وأكدت الدراسة أن شراء السيارات و اقتنائها يعد استثمار مالي طويل المدي للملاك حول العالم،خاصة مع ذوي الدخل المحدود من الموظفين، مما يجعل من عوامل مثل تكاليف الصيانة مهمة للغاية في أسلوب اختيار السيارة، وذلك في ظل الاحتفاظ بها أطول فترة ممكنة.



في هذا التقرير نرصد لكم أبرز 10 سيارات يحتفظ بها أصحابها حسب تلك الدراسة.



- "تويوتا أفالون" والتي تعد السيارة السيدان الوحيدة ضمن القائمة، نظرا لما تمتاز به من اعتمادية رائعة يحتفظ بها ملاكها لفترة تتجاوز الـ9,7 عاما.



- "تويوتا سكويا" والتي تصل مدة بقائها لمدة تصل لـ9,9، حيث كان سعرها المناسب احد العوامل الهامة لإنتشار تلك السيارة حول العالم، بسعر يصل لـ50 ألف دولار.



-"بورشه 911" والتي تمثل اكثر سيارة رياضية مشهورة في الاسواق العالمية، كما تصل مده بقائها مع الملاك لنسبة لـ9,9 عاما.



-"تويوتا 4 رنر" من افضل الموديلات التي أنتجتها شركة تويوتا اليابانية، حيث تصل لمعدل 10 أعوام.



-"فورد موستنغ" مثلت تلك السيارة حلم العملاء الراغبين في امتلاك سيارة امريكية قوية ورياضية وتحتل المرتبة السادية باكثر 10 سيارات يحتفظ بها ملاكها لمدة تصل لـ10 أعوام.



-"فورد إكسبيديشين" والتي تمثل احد افضل السيارات التي قدمتها شركة فورد الأمريكية، تمكنت من خلالها كسب ثقة العملاء بمعدل بقاء يصل لـ10,1 اعوام.



-"أودي تي تي" نجحت تلك السيارة الكوبية الاحتفاظ بمكانتها وسط أفضل 10 سيارات، فضلا عن كونها سيارة رياضية ألمانية بمدة تصل لـ10,2 أعوام.



-مرسيدس إس إل ويعد طراز الماني رياضي آخر نجح من الوصول لقمة تلك القائمة، والتي حصلت علي معدل 10,3 عاما.



-"شيفروليه كورفيت" والتي تمثل نموذج آخر من سيارة العضلات الأمريكية التي يحلم بها الكثيرين حول العالم، نظرا لما اكتسبته من ثقة الملاك، بمعدل بقاء يصل لـ 10,5 اعوام.



-"تويوتا لاند كروزر" تحتل المركز الأول ضمن قائمة السيارات الأكثر بقاء مع ملاكها، نظرا لما حدث فيها من تطول من قبل الشركة اليابانية المصنعة تويوتا لتتناسب من كافة الظروف والعقبات التي تواجة المركبة، ليصل معدل بقائها لنحو 11,4 عاما.