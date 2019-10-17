Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

صدمة لأصحاب الوزن الزائد.. السمنة تزيد خطر الوفاة المبكرة في منتصف العمر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:10 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
حذرت دراسة حديثة من أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة ولا يسعون لخفض أوزانهم حتى يحصلوا على جسم صحي وهم في منتصف العمر، يزيدون من خطر وفاتهم بأكثر من خمس سنوات.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، وجد علماء من جامعة Huazhong الصينية ، أن زيادة الوزن بين سن 25 و 47 تزيد من فرص الوفاة المبكرة من أي سبب بنسبة 22 في المائة.

وجد الخبراء أنه مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي ، فإن أولئك الذين أصبحوا يعانون من السمنة المفرطة بين سن 25 عامًا و50 عام كانوا أكثر عرضة بنسبة 22 في المائة للوفاة المبكرة من أي سبب.

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك زيادة بنسبة 49 في المائة في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب الناتجة عن السمنة المفرطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر.. السمنة المفرطة تعرضك لهذا المرض الشرس

ترشيحاتنا

أول رد فعل من سموحة عقب بيان الأهلي وأزمة الدوري الممتاز

رسميا.. الأهلي يعلن رفضه خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل

بـ فستان أزرق.. شيرى عادل تبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

هل قسم "عليا الطلاق بالثلاثة" يعتبر 3 طلقات ؟ الإفتاء ترد

لن نخوض مباراة الأربعاء.. الجونة يتضامن مع بيان الأهلي

خالد مرتجي كلمة السر.. تفاصيل عرض إنتر ميلان لمواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد

الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور