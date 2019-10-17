صدمة لأصحاب الوزن الزائد.. السمنة تزيد خطر الوفاة المبكرة في منتصف العمر

حذرت دراسة حديثة من أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة ولا يسعون لخفض أوزانهم حتى يحصلوا على جسم صحي وهم في منتصف العمر، يزيدون من خطر وفاتهم بأكثر من خمس سنوات.



وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، وجد علماء من جامعة Huazhong الصينية ، أن زيادة الوزن بين سن 25 و 47 تزيد من فرص الوفاة المبكرة من أي سبب بنسبة 22 في المائة.



وجد الخبراء أنه مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي ، فإن أولئك الذين أصبحوا يعانون من السمنة المفرطة بين سن 25 عامًا و50 عام كانوا أكثر عرضة بنسبة 22 في المائة للوفاة المبكرة من أي سبب.



كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك زيادة بنسبة 49 في المائة في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب الناتجة عن السمنة المفرطة