أول رد فعل من سموحة عقب بيان الأهلي وأزمة الدوري الممتاز

كشف فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة عن موقفه من بيان الاهلي الصادر صباح اليوم بشأن تأجيل مباريات الدوري الممتاز.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": "نحترم وجهة نظر النادي الاهلي ونقدر موقفه تماما ونتمني للدوري الاستمرار".



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أصدر بيانًا يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم.



ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.



وأعلن المجلس رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يحقق الموعد الجديد للمباراة كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.



