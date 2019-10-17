Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

متفوقة على نجمات السينما..عارضة أزياء فلسطينية تحصد لقب الأجمل فى العالم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:01 م
بيلا حديد
بيلا حديد
Advertisements
نبيل العدوى
ذكرت تقارير عالمية حصد عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، بيلا حديد لقب أجمل امرأة في العالم، وفق معيار Golden Ratio أو القاعدة الذهبية، التي تحدد المقاييس المثالية للجمال.

وتفوقت بيلا حديد صاحبة الـ23 عاماعلى مجموعة من النجمات العالميات، أبرزهن كاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين، وفق معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء، والقائمة على دراسة مقاييس وخطوط الوجه وتناسقها.

وحصدت بيلا حديد على المركز الاول بـ94%، فيما حلت المغنية الأمريكية بيونسيه في المركز الثاني بمعدل وصل إلى 92.44%، وجاءت أمبر هيرد ثالثة بنسبة 91.85%.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخبراء اعتمدوا الشكل المثالي للوجه ككل، كموضع الشفاه والأنف والذقن والفك والعينين والجبين.


متفوقة على نجمات السينما..عارضة أزياء فلسطينية تحصد لقب الأجمل فى العالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. بيلا حديد مع حصانها أزرق العينين

بيلا حديد تظهر بإطلالة جذابة

من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى

شعلة نشاط.. بيلا حديد تمارس الفروسية

ترشيحاتنا

ثقة فى الله نجاح.. رسالة غامضة من محمد رمضان لـ جمهوره

فوائد تناول الثوم على الريق.. المساعدة فى التخسيس ومنع الإصابة بالسرطان الأبرز

لعبة القط والفأر بين مرتضى والخطيب.. حرب بيانات بين الأهلى والزمالك بسبب القمة 119

مفاجأة برلمانية حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بـ الصناديق الخاصة.. تفاصيل

احذر.. 5 عادات خطيرة تدمر قلبك

مصلحة مصر تحسم إقامة لقاء الزمالك والمقاولون بعد غد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد

مدد مدد يا شيخ العرب .. ماذا يحدث في مليونية السيد البدوي بطنطا|شاهد

الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور