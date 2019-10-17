متفوقة على نجمات السينما..عارضة أزياء فلسطينية تحصد لقب الأجمل فى العالم

ذكرت تقارير عالمية حصد عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، بيلا حديد لقب أجمل امرأة في العالم، وفق معيار Golden Ratio أو القاعدة الذهبية، التي تحدد المقاييس المثالية للجمال.



وتفوقت بيلا حديد صاحبة الـ23 عاماعلى مجموعة من النجمات العالميات، أبرزهن كاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين، وفق معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء، والقائمة على دراسة مقاييس وخطوط الوجه وتناسقها.



وحصدت بيلا حديد على المركز الاول بـ94%، فيما حلت المغنية الأمريكية بيونسيه في المركز الثاني بمعدل وصل إلى 92.44%، وجاءت أمبر هيرد ثالثة بنسبة 91.85%.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخبراء اعتمدوا الشكل المثالي للوجه ككل، كموضع الشفاه والأنف والذقن والفك والعينين والجبين.





