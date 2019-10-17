شاهد.. أم تنهال بالضرب المبرح على طفلها حديث الولادة بسبب موعد غرامي

في واقعة مأساوية، انهالت أم بلا رحمة بالضرب المبرح على طفلها حديث الولادة، الذي يبلغ عمره شهر واحد، قبل أن تتركه بمفرده من أجل الذهاب إلى موعد غرامي.



وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أنها حدثت في مدينة "ريفنا" الأوكرانية مؤخرًا، وقد تم العثور على الطفل في حالة سيئة للغاية، حيث كان جسده مغطى بالكدمات، كما كانت الدماء تسد أنفه، وكان على وشك الموت.



ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن الطفل يقيم برفقة والدته، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، في مسكن اجتماعي بالمدينة؛ وفي يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري، أقدمت الأم، التي لم يتم الإشارة إلى هويتها، على ترك طفلها بمفرده كي تذهب إلى موعد غرامي، بعد أن قامت بضربه بقسوة بالغة.



وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الأم ظلت بعيدًا عن طفلها طوال اليوم، وبدأ جيرانها، الذين كانوا على علم بأن الطفل بمفرده في غرفته، يشعرون بالقلق بشأنه وقرروا تفقد حالته.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن إحدى جيران والدة الطفل قولها إنه لدى دخول غرفة الرضيع وجدوه في سريره، وكان مصابًا بكدمة حول عينه اليمنى، كما كانت الدماء تسد أنفه، مما جعله يعاني من صعوبة في التنفس؛ وتابعت موضحة أنه أثناء قيام الجيران بتغيير ملابسه المتسخة، اكتشفوا وجود كدمات تغطي جسده بالكامل، وكان في حالة مروعة، حتى أن إحدى المتواجدين بالغرفة فقدت وعيها بعد رؤية حالته.



واتصل الجيران بالإسعاف والشرطة، ونُقل الطفل إلى وحدة العناية المركزة، حيث كان في حالة حرجة، ومازال الأطباء يحاولون إنقاذ حياته. ويعتقد الأطباء أن الطفل مصاب بكسور في الجمجمة، لكن لا يمكنهم فحصه بسبب خطورة حالته.



ونقلت "ديلي ميل" عن أحد الأطباء المعالجين للصبي قوله إنه لم يسبق له رؤية طفل في مثل هذه الحالة المروعة، مضيفًا أنه يعتقد أنه لم يسبق لوالدته أن قامت بتغيير ثيابه أو استخدام الحفاضات.



وتم اقتياد الأم إلى قسم الشرطة للتحقيق معها لدى عودتها إلى المنزل؛ وقال المتحدث باسم الشرطة "أنتون كروك" إن الأم ذكرت أنها كانت تشعر بالتوتر والإجهاد بسبب بكاء طفلها المستمر، مضيفة أنها لم تمس الطفل بسوء، وأن إصاباته كان سببها "البرد".



وذكرت التقارير أن والد الطفل، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، غير مهتم بمصير الصبي.



وتواجه الأم اتهامًا بالاعتداء وعدم الالتزام بواجباتها تجاه طفلها، كما تقوم إدارة الخدمات الاجتماعية بجمع الوثائق اللازمة من أجل مقاضاتها، وفي حال ثبتت إدانتها، فمن الممكن أن تواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 أعوام.



ومن المقرر أن يتم إبعاد الطفل عن والدته وإيداعه في دار للأيتام.