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حوادث

أمن الجيزة يضبط 35 متهما في قضايا مخدرات وسلاح خلال 24 ساعة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:03 م
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
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ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 35 متهما في قضايا مخدرات وأسلحة نارية خلال 24 ساعة.

حيث واصلت الأجهزة جهودها الامنية برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والتى أسفرت عن ضبط 34 متهما في قضايا مخدرات بينهم 31 في قضايا اتجار، و3 متهمين في قضايا تعاطي، بإجمالي مضبوطات 1390 جرام حشيش، و354 أقراص، و60 جرام إستروكس، و104 جرام هيروين، و215 الفودو، و30 جرام بانجو.

وكذلك ضبط متهم في قضية أسلحة نارية، ومضبوطات طبنجه عيار 9مم، وبندقية آلية، وفرد خرطوش محلى الصنع، و41 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم تقنين الإجراءات حيالهم.
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