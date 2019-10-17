رامي صبري يمارس رياضة البوكس

شارك الفنان رامي صبري الجمهور بصورة علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" علي خاصية "الاستوري" أثناء تواجده في الجيم وهو يتدرب على رياضة "البوكس".



وتعاون رامي صبري، في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".



يذكر أن رامي صبري صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينهما.

