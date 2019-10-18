مرسى مطروح خلال 3 أشهر.. ضبط 1233 مخالفة في 300 حملة وتحرير 306 محاضر.. وتركيب وصيانة 2300 كشاف وحل 1500 شكوى .. ورئيس المدينة: حلول فورية وسريعة للمشاكل

300 حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق و تحرير 1233 محضرا

رفع أكثر من 80 ألف طن من القمامة طوال موسم الصيف

استرداد 3920 م2 من أراضي الدولة



قال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح إن الإدارات الخدمية بمجلس المدينة يوميا تقوم بجهود كبيرة لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري الذي يليق بأهالي وضيوف وزائري بمدينة مرسى مطروح.



واضاف انه تم خلال ثلاث أشهر تنفيذ العديد من الخدمات ففي قطاع ازالة الاشغالات تم القيام بأكثر من 300 حملة مكبرة لازالة إشغالات الطريق وتم تحرير 1233 محضر إشغال و306 محاضر نظافة للمحلات المخالفة والباعة الجائلين من يونيو الماضي وحتى أكتوبر الجاري .



وفي قطاع النظافة العامة قام جهاز النظافة بالتعاون إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية برفع أكثر من 80 ألف طن من القمامة طوال موسم الصيف .



وفي قطاع الانارة تم اصلاح أكثر من 1500 كشاف صوديوم كشكاوي للمواطنين وإصلاح 800 كشاف ليد وتم انارة الاعمدة بالليد الديكورية للمدينة بالكامل خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى إنارة مؤخرا مناطق السنوسية بالكامل والطواهر بعد توجيه محافظ مطروح باستكمال أعمال الشركات التي تعثرت في إنارة هذه المناطق كما تم إنارة أحياء الزهور والشروق وعمارات الكيلو 8 والامام مالك بصيانة وتركيب كشافات جديدة بالأعمدة .



وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح بان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وبوابة شكاوى مجلس الوزراء وصفحة تلقي الشكاوي بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة قامت بحل أكثر من 1500 شكاوي في كافة القطاعات الخدمية " النظافة _ الانارة_ ازالة اشغالات ".



وفي قطاع استرداد أراضي الدولة قام مجلس المدينة بالقيام بحملات بالتعاون مع شرطة المرافق لازالة 6 حالات تعدي علي أراضي الدولة في الموجه 12 لاسترداد أراضي الدولة بمساحة 3920 م 3 واسترداد قطعتين أرض ملك الدولة تم تخصيصهم لمدارس كما تم استرداد عدد 2 فيلا سكن إداري لأملاك الدولة .



وأضاف المعداوي بان توجيهات محافظ مطروح هي التواجد بين المواطنين بعمل جولات ميدانية بالقرى والتجمعات للوقوف علي الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتقديم الحلول الفورية والسريعة للمشاكل التي تواجه القري والتجمعات في كافة القطاعات الخدمية التي يقدمها مجلس المدينة .



ووجه رئيس المدينة الشكر لمحافظ مطروح علي الدعم اللا محدود لكافة الاعمال اليومية لمجلس المدينة كما قدم الشكر للعاملين بمجلس المدينة علي الجهود المبذولة في قطاعات النظافة والإنارة وازالة الاشغالات والخدمات اليومية التي يقدمها مجلس المدينة في حل المشاكل والشكاوي والتواجد في الشارع لتقديم خدمة متكاملة لأهالي مطروح .